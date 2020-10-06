Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Trio de atacantes do Flamengo soma mais gols do que cinco clubes da Série A, incluindo Botafogo e Vasco
futebol

Trio de atacantes do Flamengo soma mais gols do que cinco clubes da Série A, incluindo Botafogo e Vasco

Juntos, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique acumulam 39 bolas na rede em 2020. Se fossem um clube, sozinhos, teriam mais gols feitos do que dois arquirrivais do Fla, por exemplo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2020 às 05:55

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 05:55

Crédito: Alexandre Vidal / CRF
Contra o Athletico-PR, no último domingo, o Flamengo venceu por 3 a 1 e chegou a marca de 70 gols nesta temporada, em seu 37º jogo - este último foi realizado no Maracanã e válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar foi construído com gols de Everton Ribeiro e de componentes de um trio de atacantes que é responsável por 55,7% das bolas na rede do clube em 2020.
Pedro e Bruno Henrique marcaram um gol cada contra o Furacão. Se acrescentar Gabigol às estrelas do ataque do Flamengo, o trio acumula, ao todo, 39 gols nesta temporada, o que, a título de curiosidade, é mais do que marcou cinco clubes da Série A em jogos oficiais, até aqui. São eles: Corinthians (36), Goiás (36), Bragantino (35), Botafogo (33) e Vasco (31) - confira a lista completa abaixo.Do trio, o principal marcador é Gabriel Barbosa, que está lesionado e não entrou em campo no último fim de semana, com 16 gols (em 25 jogos). Já Pedro e Bruno Henrique passam a ter 12 (em 27 jogos) e 11 gols (22 jogos) no ano, respectivamente.
Até o momento, o trio nunca iniciou uma partida entre os titulares, seja por opção das comissões técnicas - primeiro a de Jorge Jesus e, agora, a de Domènec Torrent - ou lesão de um ou mais integrante - como é caso atual. O fato é que a torcida já anseia pela oportunidade de ver Bruno Henrique, Pedro e Gabigol com mais minutagem com a camisa do Flamengo, sobretudo pelo recorrente esquema de três atacantes utilizado pelo técnico catalão.
Nesta quarta-feira, contudo, isso ainda não será possível. O motivo? Gabigol seguirá de fora de combate, em recuperação de sua lesão ligamentar no tornozelo direito. Já Pedro e Bruno Henrique devem seguir como as referências do Flamengo, diante do Sport, no Maracanã e pela 14ª rodada do Brasileirão. O time de Jair Ventura que lute para parar os embalados goleadores.
Veja a lista de gols marcados pelos clubes da Série A em toda a temporada:
Flamengo - 70 em 37 jogosCeará - 63 em 40 jogosAtlético-MG - 57 em 31 jogosFluminense - 56 em 37 jogosBahia - 56 em 41 jogosAthletico-PR - 52 em 35 jogosInternacional - 51 em 36 jogosPalmeiras - 50 em 33 jogosFortaleza - 50 em 34 jogosSão Paulo - 45 em 30 jogosGrêmio - 45 em 35 jogosAtlético-GO - 43 em 29 jogosSport - 42 em 35 jogosCoritiba - 42 em 31 jogosSantos - 40 em 31 jogosCorinthians - 36 em 31 jogosGoiás - 36 em 26 jogosRed Bull Bragantino - 35 em 28 jogosBotafogo - 33 em 31 jogosVasco - 31 em 31 jogos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados