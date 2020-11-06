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Tricolor das Laranjeiras encaminha empréstimo de dupla do Náutico

Rafael Ribeiro tende a chegar após a disputa da Série B pelo Timbu. Já Wagninho deve desembarcar nas Laranjeiras nesta temporada para a equipe sub-23...

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 16:45

LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 16:45
Crédito: Léo Lemos e Caio Falcão/CNC
O Fluminense está em negociação para contratar dois jogadores do Náutico. O zagueiro Rafael Ribeiro e o volante Wagninho devem chegar por empréstimo, tendo opção de compra de 50% dos direitos econômicos fixada ao fim do acordo. A informação foi divulgada primeiro pelo "GE" e, posteriormente, confirmada pelo LANCE!.
O meio-campista de 20 anos tem boas chances de desembarcar ainda no decorrer desta temporada. A ideia do Tricolor das Laranjeiras é contar com Wagninho na sua equipe sub-23, para disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.
Já para contar com Rafael Ribeiro, o Fluminense deve ter de esperar. O jogador de 24 anos tende a chegar após a disputa da Série B, no início de 2021.
Ainda falta selar detalhes entre ambas as partes em relação ao pagamento do valor de compra do defensor caso ele se torne jogador do clube das Laranjeiras definitivamente ao fim do vínculo de empréstimo.

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