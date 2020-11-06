Tricolor das Laranjeiras encaminha empréstimo de dupla do Náutico

Crédito: Léo Lemos e Caio Falcão/CNC

O Fluminense está em negociação para contratar dois jogadores do Náutico. O zagueiro Rafael Ribeiro e o volante Wagninho devem chegar por empréstimo, tendo opção de compra de 50% dos direitos econômicos fixada ao fim do acordo. A informação foi divulgada primeiro pelo "GE" e, posteriormente, confirmada pelo LANCE!.

O meio-campista de 20 anos tem boas chances de desembarcar ainda no decorrer desta temporada. A ideia do Tricolor das Laranjeiras é contar com Wagninho na sua equipe sub-23, para disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Já para contar com Rafael Ribeiro, o Fluminense deve ter de esperar. O jogador de 24 anos tende a chegar após a disputa da Série B, no início de 2021.