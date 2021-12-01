Tricampeonato da Libertadores do Palmeiras sobre o Flamengo foi o assunto mais comentado do ano no Twitter

O título do Palmeiras da Libertadores diante do Flamengo, no último sábado (27), em Montevidéu, no Uruguai, foi o assunto mais comentado do ano no Twitter em toda a América Latina.

Ao todo, foram 3,1 milhões de tweets sobre o assunto entre o último sábado (27) e a última segunda-feira (29), superando em cerce de 25% a final da edição de 2020. Somente durante o jogo, o Twitter registrou a média de 7,7 mil tweets por minuto.Entre os jogadores de ambas as equipes, o autor do gol do título e herói do Palmeiras, Deyverson, foi o mais citado.

A partida teve transmissão de duas emissoras: SBT, na TV aberta, e Fox Sports, na TV por assinatura. Os dois canais dominaram toda a audiência no Brasil e mantiveram a liderança o tempo todo, com ampla vantagem para a concorrência, alcançando índices históricos.