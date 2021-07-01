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Após sanções

Tribunal espanhol decide contra Uefa em caso da Superliga Europeia

Entidade terá de cancelar sanções legais contra Real, Barça e Juventus. Uefa também foi instruída a não excluir os três clubes de competições, incluindo Liga dos Campeões
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 jul 2021 às 17:34

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:34

O brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, brilhou nesta terça-feira
O brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid. Crédito: Reprodução Twitter @realmadrid
O Tribunal Comercial de Madri (Espanha) ordenou nesta quinta-feira (1º de julho) que a Uefa cancele todas as sanções legais impostas a Real Madrid, Barcelona e Juventus por planejarem a criação da Superliga Europeia.
A corte também instruiu a Uefa a não adotar nenhuma medida para tentar excluir os três clubes, que são os últimos dos 12 times originalmente por trás da liga dissidente, de suas competições, incluindo a Liga dos Campeões.
O tribunal determinou que a Uefa não pode forçar os organizadores a dissolverem formalmente a Superliga e impediu a entidade de impor uma multa de 100 milhões de euros aos times que tentarem se integrar à liga.
O Campeonato Inglês a e Federação Nacional de Futebol da Itália também devem descartar quaisquer sanções a clubes que inicialmente se filiaram ao projeto, segundo a corte.
Anunciada em abril, a Superliga provocou furor entre torcedores, governos, jogadores e técnicos, e o projeto desandou menos de 48 horas depois de seu lançamento quando os seis times ingleses se retiraram.
Visando dissuadir futuras ligas dissidentes, a Uefa buscou impor penalidades altas aos clubes rebeldes, mas suspendeu procedimentos disciplinares em junho.
Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, Milan, Inter de Milão e Atlético de Madri abandonaram o projeto.

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