Alvo da Juventus, Manuel Locatelli recebe proposta do Arsenal

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Um dos principais nomes da Itália na Eurocopa, o meio-campista Manuel Locatelli, do Sassuolo, chama a atenção no mercado de transferências. Alvo da Juventus, que já fez uma proposta pelo atleta, o Arsenal é mais um interessado. Quem confirmou a oferta foi o próprio diretor o clube verde e preto.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- O Arsenal fez uma oferta por Locatelli. Eles estão se esforçando para contratá-lo e é uma oferta importante. Vamos ver o que acontece - disse Giovanni Carnevali, diretor geral do Sassuolo, à "Sky Sports".

A Juventus foi o primeiro clube a tentar acertar com Locatelli, e ofereceu 30 milhões de euros (R$ 178 milhões) pelo jogador, de acordo com a imprensa italiana. O jornal "Gazzetta dello Sport" diz que o Sassuolo deseja receber 40 milhões de euros (R$ 237 milhões).

Ainda na entrevista à emissora britânica, Carnevali afirmou que as negociações com o Arsenal não foram fechadas e que a Juventus ainda está na briga. O dirigente disse que o Sassuolo tem uma reunião marcada com a Velha Senhora para os próximos dias para tratar do assunto.

- A Juventus também adora Locatelli, temos uma relação especial com eles. Além disso, temos uma reunião agendada - disse Giovanni Carnevali.

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