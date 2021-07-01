Depois de 11 anos, a Suíça busca surpreender a Espanha novamente, dessa vez na Eurocopa

Crédito: Divulgação/FIFA

Nesta sexta-feira, Suíça e Espanha se enfrentam pela Eurocopa, na Gazprom Arena, em São Petersburgo, por uma vaga na semifinal da competição, às 13h (de Brasília). O time suíço, depois de eliminar a grande favorita França, tenta mais uma vez surpreender, eliminar outro grande ponteiro da competição e repetir o feito de 2010.Na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, Suíça e Espanha duelaram pela primeira rodada do Grupo H, no Estádio Moses Mabhida, em Durban. A Fúria chegou para a partida de estreia do Mundial com moral alta, já que havia sido campeã da Euro 2008, e vivia o auge do 'tika-taka' potencializado pelo Barcelona, base da seleção espanhola naquela altura.

11 anos depois, as seleções voltam a se encontrar em um torneio de primeira linha do futebol mundial, mas em momentos diferentes. Nesta sexta, a Suíça chega para o jogo de quartas de finais com a moral elevada por ser a grande surpresa que eliminou a favorita França, enquanto a Espanha chega com um ar de desconfiança, já que vive um processo de renovação e não apresentou um futebol convincente até aqui.

- A próxima etapa é sempre a mais importante. Queremos passar para a próxima fase, mesmo enfrentando um dos favoritos, a Espanha. Precisamos mostrar nossa vontade dentro de campo e estou confiante de que faremos isso. O que quero ver contra a Espanha é que todos se esforcem um pouco mais para vencer a Espanha. Queremos avançar, com todo o respeito pelo adversário - destacou Vladimir Petkovic, técnico da seleção suíça.