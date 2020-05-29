Três nomes do extinto Time de Transição renovam contrato com o Bahia

Crédito: Divulgação/Bahia

Diante da decisão de encerrar o Time de Transição pelo momento econômico complicado através da pausa das competições, o Bahia vem "pinçando" nomes que se destacaram no Campeonato Baiano para serem integrados ao plantel de Roger Machado quando do retorno das atividades.

É dentro desse universo que foram inclusos o goleiro Mateus Claus, o meio-campista Edson e o atacante Gustavo que tiveram seus contratos prorrogados junto ao Esquadrão. Enquanto o arqueiro com participação em três dos sete compromissos do Baianão agora tem duração até dezembro desse ano, os outros dois atletas terão novo acordo que vai até o fim de 2021.

Nos casos tanto de Edson como de Gustavo, os dois fizeram bom proveito da oportunidade dada pelo clube de usar o Time de Transição no estadual e participaram dos sete jogos do Esquadrão. Com destaque especial para o avante, a equipe dirigida por Dado Cavalcanti sustentou a liderança na fase classificatória antes da paralisação forçada pela pandemia.