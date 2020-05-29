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futebol

Três nomes do extinto Time de Transição renovam contrato com o Bahia

Goleiro Mateus Claus prorrogou acordo até o final de 2020 enquanto o meio-campista Edson e o atacante Gustavo tiveram vínculos prolongados até dezembro de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 19:31

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 19:31

Crédito: Divulgação/Bahia
Diante da decisão de encerrar o Time de Transição pelo momento econômico complicado através da pausa das competições, o Bahia vem "pinçando" nomes que se destacaram no Campeonato Baiano para serem integrados ao plantel de Roger Machado quando do retorno das atividades.
É dentro desse universo que foram inclusos o goleiro Mateus Claus, o meio-campista Edson e o atacante Gustavo que tiveram seus contratos prorrogados junto ao Esquadrão. Enquanto o arqueiro com participação em três dos sete compromissos do Baianão agora tem duração até dezembro desse ano, os outros dois atletas terão novo acordo que vai até o fim de 2021.
Nos casos tanto de Edson como de Gustavo, os dois fizeram bom proveito da oportunidade dada pelo clube de usar o Time de Transição no estadual e participaram dos sete jogos do Esquadrão. Com destaque especial para o avante, a equipe dirigida por Dado Cavalcanti sustentou a liderança na fase classificatória antes da paralisação forçada pela pandemia.
Enquanto os nomes citados seguem no Tricolor, outros que fizeram parte da equipe de Transição (casos do goleiro Fernando, do lateral Lucas Rodrigues, do zagueiro Anderson, dos meio-campistas Luciano Buiu, Paulinho, Cristiano e Vinícius Garcia além do atacante Régis Tosatti) além de integrantes do elenco principal como Arthur Caíke, por exemplo, não devem seguir no clube pensando no segundo semestre.E MAIS:Diretor da Conmebol estipula prazo para retomar Libertadores e Sul-AmericanaLampions League! Designer monta 'fusão' de escudos europeus e nordestinosEnquanto Mateus Claus renova contrato, outros dois nomes devem deixar o BahiaBahia recorda o tricampeonato da Copa do NordesteQUIZ: Os animais nesses 16 escudos estão errados. Você sabe os certos? E MAIS:

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