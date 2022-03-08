Três jogadores do Flamengo são convocados para jogos preparatórios da Seleção Sub-20, em Salvador

O técnico Ramon Menezes anunciou a lista de 23 jogadores da Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa de jogos preparatórios no Estádio Barradão, em Salvador, entre os dias 21 e 29 de março. Entre eles, três atletas do Flamengo estão presentes: o goleiro Kauã, o meia-atacante Matheus França e o atacante Werton. Matheus França é uma das grandes promessas rubro-negras e teve destaque nas campanhas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil sub-17, na temporada passada. Com isso, ele foi integrado à equipe profissional do técnico português Paulo Sousa.

Além dele, Werton, por sua vez, participou de alguns jogos com a camisa rubro-negra, inclusive na estreia do Carioca, contra a Portuguesa, nesta temporada. Kauã também é mais uma promessa do Flamengo presente na primeira lista de Ramon Menezes como técnico da Seleção Sub-20.

Neste período de preparação, a Seleção Sub-20 fará três amistosos. O primeiro deles acontecerá no dia 23, diante do Canaã Esporte Clube. Três dias depois, será a vez de enfrentar o Bahia e, por fim, encarar o Vitória, no final do mês, dia 29.

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Cabe salientar que o primeiro torneio de Ramon com a seleção brasileira sub-20, com jogadores formados em 2003 e 2004, será o Sul-Americano, no início de 2023. Na competição realizada no Chile, o Brasil terminou na quinta colocação, em 2019, e não garantiu uma vaga no Mundial da categoria.

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Goleiros

Mycael – Athletico ParanaenseKaique – PalmeirasKauã – Flamengo

Laterais

Lucas Kawan – GrêmioAndré Dhominique – BahiaPatryck – São PauloCuiabano – Grêmio

Zagueiros

Lucas Belezi – CorinthiansWeverton – CruzeiroRobert – CorinthiansRômulo – Atlético Mineiro

Meio-campistas

Juninho – Athletico ParanaenseAndrey – Vasco da GamaMarlon Gomes – Vasco da GamaJader – Athletico ParanaenseWeslley Patati – SantosMatheus França – Flamengo

Atacantes

Werton – FlamengoSávio – Atlético MineiroMarcos Leonardo – SantosMatheus Nascimento – BotafogoMatheus Martins – FluminenseGiovani – Palmeiras