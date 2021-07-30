Três jogadores disputam a vaga de Kaio Jorge no ataque do Santos

Os titulares do Santos foram a campo no CT Rei Pelé nesta sexta-feira no penúltimo treino antes do confronto contra a Chapecoense, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que será disputado domingo (1). O time encerra a preparação para o duelo neste sábado, às 9h30, antes da viagem para Chapecó.Para o duelo, o Peixe não conta com atacante Kaio Jorge e o volante Alison, que negociam suas transferências para outros clubes. Suspenso, Marinho é outro desfalque certo. Por outro lado, Camacho e Danilo Boza, que não puderam atuar no meio de semana por já terem jogado a Copa do Brasil por seus antigos clubes, estão à disposição. Moraes, por sua vez, segue fora por uma lesão de grau um na coxa esquerda.O técnico Fernando Diniz ainda não definiu a equipe, e tem como dúvida principal o "camisa 9". Marcos Leonardo e Bruno Marques são os mais cotados para a posição. Existe a possibilidade de Pirani entrar no meio e Marcos Guilherme seguir como falso 9.Um possível time para o jogo é formado por: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Sánchez; Lucas Braga, Marcos Leonardo (Bruno Marques) e Marcos Guilherme.