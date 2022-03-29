Três jogadoras do Corinthians entram na Seleção da Torcida da 4ª rodada do Brasileirão feminino

Três jogadoras do Corinthians entraram na Seleção da Torcida da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino, após a vitória no clássico por 2 a 1 contra o Santos, na Vila Belmiro.> GALERIA - Relembre todos os técnicos estrangeiros do Corinthians

Lelê, Giovanna Campiolo e Liana Salazar foram as corintianas escolhidas através do voto popular feito no Twitter do Brasileirão. A goleira do Timão ganhou a enquete com 56% dos votos. Já Campiolo foi a zagueira que recebeu mais votos, com 39,3%. A volante colombiana foi a segunda de sua posição com maior porcentagem dos votos (20,9%), atrás apenas de Keylane, do Flamengo.

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Com a vitória na casa das rivais santistas, o Timão alcançou o 3º lugar no Brasileirão feminino, com 10 pontos. No próximo sábado (2), às 14h, o Corinthians terá mais um clássico pela frente, dessa vez contra o São Paulo, no Parque São Jorge.

Os dois times decidiram a última edição do Campeonato Paulista, com a equipe de Arthur Elias faturando o título estadual e concluindo a temporada de 2021 com a tríplice coroa.