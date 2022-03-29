Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Três jogadoras do Corinthians entram na Seleção da Torcida da 4ª rodada do Brasileirão feminino
futebol

Três jogadoras do Corinthians entram na Seleção da Torcida da 4ª rodada do Brasileirão feminino

A goleira Lelê, a zagueira Giovanna Campiolo e a volante Liana Salazar foram fundamentais na vitória do Timão contra o Santos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 17:11

Publicado em 29 de Março de 2022 às 17:11

Três jogadoras do Corinthians entraram na Seleção da Torcida da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino, após a vitória no clássico por 2 a 1 contra o Santos, na Vila Belmiro.> GALERIA - Relembre todos os técnicos estrangeiros do Corinthians
Lelê, Giovanna Campiolo e Liana Salazar foram as corintianas escolhidas através do voto popular feito no Twitter do Brasileirão. A goleira do Timão ganhou a enquete com 56% dos votos. Já Campiolo foi a zagueira que recebeu mais votos, com 39,3%. A volante colombiana foi a segunda de sua posição com maior porcentagem dos votos (20,9%), atrás apenas de Keylane, do Flamengo.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Brasileirão feminino
Com a vitória na casa das rivais santistas, o Timão alcançou o 3º lugar no Brasileirão feminino, com 10 pontos. No próximo sábado (2), às 14h, o Corinthians terá mais um clássico pela frente, dessa vez contra o São Paulo, no Parque São Jorge.
Os dois times decidiram a última edição do Campeonato Paulista, com a equipe de Arthur Elias faturando o título estadual e concluindo a temporada de 2021 com a tríplice coroa.
Crédito: JogadorasdoTimãonoduelocontraasSereiasdaVila(Foto:RodrigoGazzanel/AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vereadora do ES é investigada por tentativa de estelionato
Imagem de destaque
Os caminhos e desafios para superar a violência escolar
Imagem de destaque
Capixaba estreia na temporada em competição que vale pontos para o ranking mundial de ciclismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados