Três ídolos do Corinthians fazem aniversário no primeiro dia do ano; saiba quais são!

O primeiro dia de 2022, além da celebração pela entrada de um novo ano, também marca a comemoração do aniversário de três grandes nomes da história do Corinthians: Paolo Guerrero, Roberto Rivellino e Viola. Único do trio ainda em atividade, Guerrero completa 38 anos neste sábado (1º). O atacante peruano atuou pelo Timão entre 2012 e 2015, tendo marcado o gol do título mundial da equipe alvinegra há nove anos.

Além do Mundial, Guerrero foi campeão paulista e da Recopa Sul-Americana, em 2013, e Brasileiro, em 2015. Foram 130 jogos disputados e 54 gols marcados.

Em 2015, o centroavante deixou o Corinthians e se transferiu para o Flamengo, onde não teve o mesmo destaque. Ele também jogou pelo Internacional até a última temporada, quando rescindiu com o clube e, desde então, está disponível no mercado.

Outro 'camisa 9' emblemático do Timão que completa aniversário neste dia 1º de janeiro é Viola. Revelado pela base corintiana, o jogador marcou o gol do título paulista corintiano em 1988, quando tinha somente 19 anos. Ele é um dos 20 maiores artilheiros da história do Corinthians, com 105 gols marcados.

Além do Paulistão de 88, Viola esteve nas campanhas vitoriosas do Time do Povo no Estadual e na Copa do Brasil de 1995. Viola completa 53 anos neste sábado.

Por fim, o outro aniversariante é Roberto Rivellino, que está na maioria das seleções históricas do Corinthians. Mesmo não tendo conquistado títulos, pois atuou em um momento de fila do Timão, Riva é um dos grandes nomes do futebol brasileiro.

Rivellino, que completa 76 anos neste sábado (1º), é o décimo jogador que mais vestiu a camisa corintiana, em 474 oportunidades, e o 11º em número de gols, tendo ido às redes 144 vezes.