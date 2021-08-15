Três erros de arbitragem contra o Botafogo marcam a vitória sobre o Brasil de Pelotas; confira

Crédito: Vítor Silva / Botafogo

Na noite deste domingo, o Botafogo venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, no Nilton Santos, em partida válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, apesar do triunfo, a arbitragem foi um dos temas principais do jogo. Isso porque o árbitro ignorou dois pênaltis a favor do Alvinegro Carioca e deixou de expulsar o zagueiro Arthur, do Xavante.> Rescisão é publicada no BID, e Rafael Carioca não é mais jogador do Botafogo Logo aos dois minutos do segundo tempo, Chay cobrou escanteio, e Pedro Castro foi puxado por Oliveira dentro da área. No entanto, o árbitro deixou o lance seguir.

Quatro minutos depois, Diego Gonçalves foi lançado em profundidade e ficaria cara a cara com o goleiro Matheus Nogueira, mas foi derrubado por Arthur, que era o último homem. Mesmo sendo um lance para expulsão, o zagueiro do Xavante ficou só com o amarelo. Inclusive, na cobrança de falta, Hugo quase fez o segundo gol do Alvinegro.> Veja a tabela da Série BAos 12 minutos, depois de cruzamento na área, a bola bateu na mão de Leandro Camilo. Os jogadores reclamaram de pênalti, mas o lance seguiu. Foi o terceiro erro contra o Botafogo num intervalo de apenas dez minutos.