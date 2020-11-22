Trem-Bala da areia! Vasco bate o Sampaio Corrêa nos pênaltis e é tricampeão brasileiro de beach soccer

Crédito: Divulgação/ Vasco

Em um jogo eletrizante, o Vasco venceu o Sampaio Corrêa-MA por 3 a 2, nos pênaltis, na final do Campeonato Brasileiro de futebol de areia, na tarde deste domingo, e se consagrou tricampeão do torneio. A decisão foi realizada no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca- RJ. Com o título, o Cruz-Maltino mantém a hegemonia na modalidade, se isolando ainda mais como maior vencedor nacional no beach soccer.

Desde o início, o jogo foi dramático, com muitos momentos emocionantes. No tempo normal, Datinha abriu o placar para os maranhenses, enquanto Rafinha empatou para o Cruz-Maltino após chute do goleiro Rafa Padilha. Na prorrogação, o Gigante da Colina virou com Luquinhas, mas restando apenas 15 segundos para o fim da partida, Datinha voltou a marcar, empatou e levou o jogo para os pênaltis. Nas cobranças, Datinha e Gerlan marcaram para o Sampaio Corrêa, mas Igor e Edin desperdiçaram. Pelo clube carioca, Rafinha, Luquinhas e Jordan marcaram e apenas Benjinha perdeu.

No momento decisivo, o goleiro Rafa Padilha brilhou novamente e defendeu o pênalti batido por Edim. Vale lembrar que o arqueiro já havia decidido na semifinal ao marcar o gol da classificação contra o rival Flamengo. No fim, Jordan sacramentou a vitória e mais uma taça para o Trem Bala da areia.

FICHA TÉCNICAVasco da Gama 2 (3) x 2 (2) Sampaio Corrêa- MACampeonato Brasileiro de futebol de areia - Final

Data: 22/11/2020, DomingoHorário: 14h:30Local: Parque Olímpico, Barra da Tijuca (RJ)

Vasco: Rafa Padilha, Catarino, Jordan, Mauricinho e Benjinha. Reservas: Lira, Josep, Betinho, Luquinhas, Rafinha, Bokinha e Lucão. Técnico: Fábio Costa.

Sampaio Corrêa: Jefinho, Datinha, Gerlan, Edim e Igor. Reservas: Bobô, Boca, Paulinho, Alisson, Denner, Tony e Renan. Técnico: Carlos Jaques.

COBRANÇAS DE PÊNALTIS