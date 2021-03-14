Trem-Bala da Areia! Equipe de Beach Soccer do Vasco visita São Januário e expõe taças na sala de troféus

Crédito: Elenco do Beach Soccer visita São Januário e expõe as taças conquistadas nos últimos anos (Divulgação/Vasco

Trem-Bala da Areia! Os atletas e a comissão técnica do time de Beach Soccer do Vasco visitaram o Estádio de São Januário na tarde deste sábado. Durante o passeio, eles fizeram um tour pela Colina Histórica e colocaram as taças conquistadas na última temporada no Salão de Troféus do clube.

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Vale destacar que nas últimas temporadas, as categorias Masculino, Feminino, Sub-20 e Surdos somaram 11 títulos. Entre eles, o Campeonato Brasileiro, terceiro seguido do Gigante da Colina na modalidade. Além disso, o Vasco é o único clube tricampeão da Copa Libertadores da América, e busca o tetra. No entanto, a competição não foi realizada em 2020 em virtude da pandemia global de Covid-19.

Em entrevista ao site oficial do clube carioca, Catarino, destaque da equipe e da seleção brasileira de Beach Soccer, ressaltou a alegria da visita ao estádio e a expectativa para este novo ciclo.

– É um privilégio imenso estar retornando aqui e trazendo os maiores objetivos, que são os títulos. – disse o defensor Cruz-maltino.

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