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Trem-Bala da Areia! Equipe de Beach Soccer do Vasco visita São Januário e expõe taças na sala de troféus

Categorias Masculino, Feminino, Sub-20 e Surdos somaram 11 títulos nos últimos anos.  O Gigante da Colina é o único clube tricampeão da Copa Libertadores da modalidade...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 18:55

LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2021 às 18:55
Crédito: Elenco do Beach Soccer visita São Januário e expõe as taças conquistadas nos últimos anos (Divulgação/Vasco
Trem-Bala da Areia! Os atletas e a comissão técnica do time de Beach Soccer do Vasco visitaram o Estádio de São Januário na tarde deste sábado. Durante o passeio, eles fizeram um tour pela Colina Histórica e colocaram as taças conquistadas na última temporada no Salão de Troféus do clube.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca
Vale destacar que nas últimas temporadas, as categorias Masculino, Feminino, Sub-20 e Surdos somaram 11 títulos. Entre eles, o Campeonato Brasileiro, terceiro seguido do Gigante da Colina na modalidade. Além disso, o Vasco é o único clube tricampeão da Copa Libertadores da América, e busca o tetra. No entanto, a competição não foi realizada em 2020 em virtude da pandemia global de Covid-19.
Em entrevista ao site oficial do clube carioca, Catarino, destaque da equipe e da seleção brasileira de Beach Soccer, ressaltou a alegria da visita ao estádio e a expectativa para este novo ciclo.
– É um privilégio imenso estar retornando aqui e trazendo os maiores objetivos, que são os títulos. – disse o defensor Cruz-maltino.
Confira os troféus entregues são referentes aos seguintes títulos
Brasileiro (2019)Libertadores da América (2016, 2017, 2019)Mundial (2011)Taça Rio (2019)Carioca (2019)Taça Rio Sub-20 (2020)Vice Campeão Copa do Brasil Feminino (2020)Carioca para Surdos (2019)Taça Rio para Surdos (2019)

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