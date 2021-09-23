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futebol

Treino tático marca preparação do Corinthians para clássico contra o Palmeiras

Recuperado de trauma na perna esquerda, Adson realizou segundo treinamento consecutivo de forma integral...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 13:21

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 13:21
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O elenco do Corinthians foi a campo no CT Joaquim Grava na manhã desta quinta-feira (23) e a comissão técnica, comandada por Sylvinho, comandou o segundo treino tático visando o clássico contra o Palmeiras, neste sábado (25), às 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileiro e simule os próximos jogosO treinador corintiano preparou uma atividade em campo reduzido visando as organizações da equipe por posição.
Na sequência, também foi promovido um trabalho de bolas paradas defensivas.
Por fim, alguns atletas fizeram atividades complementares de finalizações e cobranças de faltas e pênaltis, com o auxílio dos auxiliares Alex Meschini e Doriva.
Recuperado de um trauma na perna esquerda, o meia-atacante Adson treinou integralmente com o restante do elenco, assim como já havia acontecido no treino de quarta-feira (22). A prata da casa não atua desde o dia 22 de agosto, quando sofreu o problema físico durante a vitória corintiana por 1 a 0 contra o Athletico-PR, em Curitiba.

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