Treino tático marca preparação do Corinthians para clássico contra o Palmeiras

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O elenco do Corinthians foi a campo no CT Joaquim Grava na manhã desta quinta-feira (23) e a comissão técnica, comandada por Sylvinho, comandou o segundo treino tático visando o clássico contra o Palmeiras, neste sábado (25), às 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileiro e simule os próximos jogosO treinador corintiano preparou uma atividade em campo reduzido visando as organizações da equipe por posição.

Na sequência, também foi promovido um trabalho de bolas paradas defensivas.

Por fim, alguns atletas fizeram atividades complementares de finalizações e cobranças de faltas e pênaltis, com o auxílio dos auxiliares Alex Meschini e Doriva.