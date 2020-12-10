Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Treino do Palmeiras: Luiz Adriano faz atividade na areia e Marcos Rocha atua sem restrições
futebol

Treino do Palmeiras: Luiz Adriano faz atividade na areia e Marcos Rocha atua sem restrições

Verdão prepara o retorno de importantes atletas para o restante da temporada
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2020 às 19:15

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 19:15

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Na tarde desta quinta-feira (10), o Palmeiras voltou a treinar com os titulares pela primeira vez desde o empate por 1 a 1 com o Libertad-PAR, em Assunção, na última terça-feira (8). Luiz Adriano, recuperando-se de lesão no músculo anterior da coxa esquerda, fez atividade em separado, na caixa de areia.
Luiz Adriano, por sua vez, deu sequência às atividades de recuperação física visando retornar aos gramados o mais brevemente possível, após ter sido afetado por uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda há cerca de um mês. Hoje, em sua atividade separada do restante do elenco, foi acompanhado pelo preparador físico Thiago Maldonado e o fisiologista Rudy Pracidelli nas caixas de areia do CT alviverde.
O elenco do Palmeiras volta a treinar nesta sexta-feira (11), às 16h, na Academia de Futebol, para encerrar a preparação para o duelo contra o Bahia. A partida será realizada no Allianz Parque às 19h do próximo sábado (12).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados