Treino do Palmeiras: Luiz Adriano faz atividade na areia e Marcos Rocha atua sem restrições

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Na tarde desta quinta-feira (10), o Palmeiras voltou a treinar com os titulares pela primeira vez desde o empate por 1 a 1 com o Libertad-PAR, em Assunção, na última terça-feira (8). Luiz Adriano, recuperando-se de lesão no músculo anterior da coxa esquerda, fez atividade em separado, na caixa de areia.

Luiz Adriano, por sua vez, deu sequência às atividades de recuperação física visando retornar aos gramados o mais brevemente possível, após ter sido afetado por uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda há cerca de um mês. Hoje, em sua atividade separada do restante do elenco, foi acompanhado pelo preparador físico Thiago Maldonado e o fisiologista Rudy Pracidelli nas caixas de areia do CT alviverde.