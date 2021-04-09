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Treino do Palmeiras: Gabriel Menino volta e é relacionado para enfrentar Flamengo pela Supercopa

Joia do meio de campo alviverde está recuperada de lesão no tornozelo direito e pode reforçar o Verdão na decisão nacional; Veron também avançou em recuperação
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Publicado em 09 de Abril de 2021 às 20:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2021 às 20:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras está de volta ao Brasil após bater o Defensa y Justicia, na Argentina, pela ida da Recopa Sul-Americana, e deu sequência, na tarde desta sexta-feira (9), à preparação para o confronto contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil, marcado para as 11h de domingo (11). A novidade do dia foi a presença do meio-campista Gabriel Menino, que treinou sem restrições pela primeira vez após se recuperar de lesão no tornozelo direito sofrida em 31 de março.>> Corinthians ficou fora: veja quais clubes receberam o Certificado de Clube Formador da CBF
O Palmeiras volta a treinar neste sábado (10), no Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), em Brasília, para encerrar a preparação visando o duelo decisivo diante do Rubro-Negro carioca.

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