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Treino do Palmeiras: Abel Ferreira retorna e Gabriel Menino tem lesão constatada

Após semanas em Portugal, treinador voltou ao Brasil e comandou os trabalhos realizados pelo elenco do Verdão; meio-campista, por sua vez, já iniciou tratamento
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Publicado em 01 de Abril de 2021 às 14:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 14:45
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após semanas de recesso em Portugal, Abel Ferreira retornou ao Brasil e, nesta quinta-feira (01), comandou o treinamento do Palmeiras, que também contou com a volta de Lucas Lima, Alan Empereur e Mayke, que estavam em recesso e fizeram trabalhos acompanhados de Zé Rafael, que cumpre cronograma específico, Gabriel Furtado e Ivan Angulo.
– Estamos confiantes para a nova época e sabemos das elevadas expectativas que todos têm em nós. Vamos trabalhar para que sejam correspondidas. Vamos procurar ser mais exigentes, disciplinados e trabalhar com mais foco e dedicação. Todos os outros querem ocupar o nosso lugar, pois viemos de uma temporada histórica, e temos de proteger os nossos títulos e os nossos sonhos. Todos somos um – afirmou o português.>> Posições definidas! Saiba como ficaram os potes para o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2021
Sob o comando do técnico campeão da América, o elenco do Verdão realizou trabalhos físicos e, na sequência, foi dividido em duas estações, nas quais os jogadores tiveram de se movimentar e trocar passes rápidos, focando em inversões e verticalizações. Posteriormente, foi realizado um treino técnico-recreativo, no qual, separados por uma trave, os jogadores tinham de manter a bola no ar.Os atacantes Wesley e Gabriel Veron fizeram atividades internas no centro de excelência. O meio-campista Gabriel Menino, por sua vez, iniciou, no Núcleo de Saúde e Performance, o tratamento de uma lesão no tornozelo direito, constatada na última quarta-feira (31). Ainda não há previsão de recuperação informada pelo clube.
O Palmeiras volta a treinar na próxima sexta-feira (02), quando, às 10h (horário de Brasília), podem se reapresentar os jogadores Jaílson, Gustavo Scarpa e Breno Lopes, dependendo do resultado negativo no teste de Covid-19 que realizaram nesta manhã, na Academia de Futebol.

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