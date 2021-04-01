Treino do Palmeiras: Abel Ferreira retorna e Gabriel Menino tem lesão constatada

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após semanas de recesso em Portugal, Abel Ferreira retornou ao Brasil e, nesta quinta-feira (01), comandou o treinamento do Palmeiras, que também contou com a volta de Lucas Lima, Alan Empereur e Mayke, que estavam em recesso e fizeram trabalhos acompanhados de Zé Rafael, que cumpre cronograma específico, Gabriel Furtado e Ivan Angulo.

– Estamos confiantes para a nova época e sabemos das elevadas expectativas que todos têm em nós. Vamos trabalhar para que sejam correspondidas. Vamos procurar ser mais exigentes, disciplinados e trabalhar com mais foco e dedicação. Todos os outros querem ocupar o nosso lugar, pois viemos de uma temporada histórica, e temos de proteger os nossos títulos e os nossos sonhos. Todos somos um – afirmou o português.>> Posições definidas! Saiba como ficaram os potes para o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2021

Sob o comando do técnico campeão da América, o elenco do Verdão realizou trabalhos físicos e, na sequência, foi dividido em duas estações, nas quais os jogadores tiveram de se movimentar e trocar passes rápidos, focando em inversões e verticalizações. Posteriormente, foi realizado um treino técnico-recreativo, no qual, separados por uma trave, os jogadores tinham de manter a bola no ar.Os atacantes Wesley e Gabriel Veron fizeram atividades internas no centro de excelência. O meio-campista Gabriel Menino, por sua vez, iniciou, no Núcleo de Saúde e Performance, o tratamento de uma lesão no tornozelo direito, constatada na última quarta-feira (31). Ainda não há previsão de recuperação informada pelo clube.