Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Treino do Flamengo tem Thiago Maia em ação com o grupo e transmissão ao vivo da FlaTV; assista
futebol

Treino do Flamengo tem Thiago Maia em ação com o grupo e transmissão ao vivo da FlaTV; assista

Rubro-Negro se prepara para o jogo contra o Coritiba, na próxima quinta (10), pela terceira fase da Copa do Brasil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jun 2021 às 13:36

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 13:36

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Em meio a um intervalo considerável sem jogar, o Flamengo se apresentou na manhã desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, para seguir a preparação para o duelo diante do Coritiba, a ser realizado às 21h30 da próxima quinta-feira (10), fora de casa, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.A "FlaTV" transmitiu a primeira parte da atividade ao vivo no seu canal no YouTube. As imagens mostraram que Thiago Maia e Renê, por exemplo, treinaram sem limitações durante uma rápida atividade de ataque x defesa.
+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!A dupla segue sem previsão para voltar às partidas. Thiago Maia, de acordo com palavras recentes do técnico Rogério Ceni, ainda não tem data assegurada, mas é esperado para estar 100% e à disposição em julho. Vale destacar que o camisa 33 já demonstra desenvoltura em ação com o grupo.
+ Veja a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Quem também treinou com o elenco foi Rodinei. O lateral-direito, que se reapresentou na última quarta-feira após empréstimo ao Internacional, mostrou empenho para brigar por uma vaga. Cabe lembrar que o novo camisa 20, contudo, está suspenso do próximo jogo do Flamengo (entenda aqui).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Muro em Cachoeiro ganha obra em homenagem a Roberto Carlos
Imagem de destaque
Por que Casa Branca orientou funcionários a não fazerem apostas em mercados de previsões como Kalshi e Polymarket
Imagem de destaque
Planejamento, gestão e dignidade: a transformação da saúde no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados