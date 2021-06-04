Treino do Flamengo tem Thiago Maia em ação com o grupo e transmissão ao vivo da FlaTV; assista

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Em meio a um intervalo considerável sem jogar, o Flamengo se apresentou na manhã desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, para seguir a preparação para o duelo diante do Coritiba, a ser realizado às 21h30 da próxima quinta-feira (10), fora de casa, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.A "FlaTV" transmitiu a primeira parte da atividade ao vivo no seu canal no YouTube. As imagens mostraram que Thiago Maia e Renê, por exemplo, treinaram sem limitações durante uma rápida atividade de ataque x defesa.

+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!A dupla segue sem previsão para voltar às partidas. Thiago Maia, de acordo com palavras recentes do técnico Rogério Ceni, ainda não tem data assegurada, mas é esperado para estar 100% e à disposição em julho. Vale destacar que o camisa 33 já demonstra desenvoltura em ação com o grupo.

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