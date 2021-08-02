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futebol

Treino do Corinthians tem 'turma do sub-23' e retorno de Mantuan e Ruan Oliveira

Meias treinam com bola pela primeira vez, após se recuperarem de graves lesões no joelho. Gabriel Pereira vai a campo, mas faz atividade separada...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 14:00

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 14:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Além da presença do recém-contratado Renato Augusto, o Corinthians teve outras novidades do treino desta segunda-feira (2).
Os meias Ruan Oliveira e Mantuan, que se recuperam de graves lesões no joelho desde julho e outubro do ano passado, respectivamente, treinaram com bola normalmente. Eles já estavam em transição e agora estão mais perto de voltarem a ficar disponíveis no Timão.
>> Baixe o app de resultados do LANCE! >> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAlém da dupla, seis jogadores do time sub-23 corintiano completaram a atividade desta manhã, são eles: o zagueiro Léo Paraíso, os laterais Luan e Willian, os volantes Emerson e Winicius, e o atacante Matheus Melo.
Fora dos relacionados nas duas últimas partidas, por causa de uma lesão na região posterior da coxa direita, o meia Gabriel Pereira não treinou com bola, mas fez um trabalho em campo, supervisionado pela equipe de fisioterapia.
Sem compromisso neste meio de semana, o elenco corintiano ganha folga nesta terça-feira (3). Na quarta-feira (4), os atletas iniciam a preparação para encarar o Santos, no domingo (8), às 16h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

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