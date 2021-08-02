Treino do Corinthians tem 'turma do sub-23' e retorno de Mantuan e Ruan Oliveira

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Além da presença do recém-contratado Renato Augusto, o Corinthians teve outras novidades do treino desta segunda-feira (2).

Os meias Ruan Oliveira e Mantuan, que se recuperam de graves lesões no joelho desde julho e outubro do ano passado, respectivamente, treinaram com bola normalmente. Eles já estavam em transição e agora estão mais perto de voltarem a ficar disponíveis no Timão.

>> Baixe o app de resultados do LANCE! >> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAlém da dupla, seis jogadores do time sub-23 corintiano completaram a atividade desta manhã, são eles: o zagueiro Léo Paraíso, os laterais Luan e Willian, os volantes Emerson e Winicius, e o atacante Matheus Melo.

Fora dos relacionados nas duas últimas partidas, por causa de uma lesão na região posterior da coxa direita, o meia Gabriel Pereira não treinou com bola, mas fez um trabalho em campo, supervisionado pela equipe de fisioterapia.