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futebol

Treinando no Corinthians, Danilo Avelar testa positivo para Covid-19

Defensor segue fazendo parte do plantel corintiano, mas está fora dos planos do clube, que procura uma nova equipe para o jogador...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 18:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 18:52
O zagueiro Danilo Avelar, que pertence ao Corinthians, mas está fora dos planos do clube, testou positivo para a Covid-19 neste sábado (5). O jogador em busca de uma nova equipe, já que no ano passado se envolveu em um caso de injúria racial, enquanto jogava online, o que fez com que o Timão se posicionasse contra a manutenção do atleta no clube. Inicialmente houve uma tentativa de rescisão por justa causa, mas a equipe não encontrou mecanismos jurídicos para isso, principalmente porque Avelar se recuperava de uma cirurgia no joelho.
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Recuperado desde o fim do ano passado, Danilo chegou a fazer alguns treinos com o elenco principal, mas a maior parte do tempo realizou atividades separadas. E ainda que siga pertencendo ao Corinthians, o defensor está no mercado.
No início deste ano Danilo Avelar chegou a negociar com Cruzeiro e Ceará, mas em ambos os casos as tratativas emperraram e não houve desfecho. No caso do clube mineiro a chegada de um novo grupo para gerir o futebol foi a causa, já no Vozão questões burocráticas inviabilizaram o acordo.
Para 'se livrar' do jogador a diretoria corintiana trabalha com duas hipóteses: rescisão contratual amigável ou empréstimo até o fim do ano, que é quando se encerra o vínculo de Avelar com o Timão.
De toda forma, a tendência é que o Alvinegro do Parque São Jorge tome prejuízo, principalmente porque o Torino, clube no qual Danilo foi comprado, em 2019, foi a Fifa cobrando o pagamento da última parcela da aquisição do atleta.
Crédito: DaniloAvelardisputouastemporadasde2018,2019e2020peloTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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