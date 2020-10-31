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futebol

Treinadora da Ferroviária, Tatiele projeta duelo no Brasileiro Feminino

Ferrinha e Palmeiras prometem fazer um grande duelo em busca de uma vaga nas semifinais do Brasileiro Feminino. Primeiro jogo terminou com vitória do Verdão por 2 a 1
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LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 16:31

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 16:31

Crédito: Tiago Pavini/Ferroviária SA
A Ferroviária está confiante para o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, contra o Palmeiras, neste domingo (01), às 19h30, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Vale lembrar que a equipe alviverde venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Allianz Parque.
A técnica da Ferrinha, Tatiele Silveira, falou sobre a importância também do preparo emocional para o duelo decisivo.
- O trabalho emocional é sempre levado em consideração a cada treinamento, principalmente nessa fase. A gente está numa fase decisiva na competição, então tentamos levar todos esses aspectos pra dentro do treino, visando uma decisão, que pode ser até por pênaltis. E nós temos na Ferroviária uma psicóloga, que estamos trabalhando com isso, com a Annie e ela vem acompanhando o grupo nessa fase final. É um jogo decisivo, eliminatório, então estamos tentando nos preparar da melhor maneira possível: tática, técnica e emocionalmente, junto a uma profissional muito competente que temos no clube - contou a treinadora.Ela e sua equipe são as atuais campeãs do Brasileiro Feminino. A conquista histórica veio no triunfo sobre o Corinthians. Já nesta edição, terminaram a primeira fase na quarta colocação.
Agora diante de mais uma decisão na fase da mata-mata, Tatiele falou sobre a importância do jogo de domingo para a história da equipe na competição.
- Esse jogo tem uma importância pro projeto, pra história das Guerreiras Grenás. É o terceiro ano consecutivo que a gente busca estar entre os quatro melhores do Brasil. Isso a gente leva muito em consideração, de manter o projeto entre as quatro maiores forças do futebol feminino brasileiro. E a gente está nessa expectativa de manter a Ferroviária dentro desse patamar - finalizou.

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