Treinadora da Ferroviária, Tatiele projeta duelo no Brasileiro Feminino

Crédito: Tiago Pavini/Ferroviária SA

A Ferroviária está confiante para o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, contra o Palmeiras, neste domingo (01), às 19h30, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Vale lembrar que a equipe alviverde venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Allianz Parque.

A técnica da Ferrinha, Tatiele Silveira, falou sobre a importância também do preparo emocional para o duelo decisivo.

- O trabalho emocional é sempre levado em consideração a cada treinamento, principalmente nessa fase. A gente está numa fase decisiva na competição, então tentamos levar todos esses aspectos pra dentro do treino, visando uma decisão, que pode ser até por pênaltis. E nós temos na Ferroviária uma psicóloga, que estamos trabalhando com isso, com a Annie e ela vem acompanhando o grupo nessa fase final. É um jogo decisivo, eliminatório, então estamos tentando nos preparar da melhor maneira possível: tática, técnica e emocionalmente, junto a uma profissional muito competente que temos no clube - contou a treinadora.Ela e sua equipe são as atuais campeãs do Brasileiro Feminino. A conquista histórica veio no triunfo sobre o Corinthians. Já nesta edição, terminaram a primeira fase na quarta colocação.

Agora diante de mais uma decisão na fase da mata-mata, Tatiele falou sobre a importância do jogo de domingo para a história da equipe na competição.