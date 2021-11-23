Treinador do Palmeiras Sub-17, Orlando Ribeiro festeja bons números: ‘Planejamento era esse’

Treinado por Orlando Ribeiro, o Palmeiras entra em campo pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-17 na manhã desta quarta-feira (24), fora de casa, diante do Ibrachina, às 10h (de Brasília). A partida não terá transmissão.

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Já garantido nas quartas de finais do certame estadual depois de bater a Ferroviária por 2 a 1 no último sábado (20), o Verdão ostenta a melhor campanha geral do torneio e soma 100% de aproveitamento nesta segunda fase, com 12 pontos em quatro partidas.

Para Orlando, o bom momento e a vaga antecipada permitem o andar do trabalho em outros aspectos de desenvolvimento dos jovens. Com 53 gols marcados em 14 partidas e apenas 12 sofridos, o treinador revelou ter atingido o planejamento de melhorar as marcas defensivas da equipe.

Veja a tabela completa do Brasileirão- É importante essa classificação antecipada. A gente consegue trabalhar na semana outros aspectos e conceitos que precisamos desenvolver nos meninos, principalmente para um equilíbrio maior dentro da competição. O planejamento para o Campeonato Paulista era esse, criar um equilíbrio entre nossa ofensividade e defesa – analisou.

Com a vaga garantida na próxima fase e dependendo somente de uma vitória para garantir a ponta da tabela, a situação dá liberdade para o comandante testar novas formações e jogadores com menos minutos em campo. Atuando quarta-feira e sábado, Orlando revela que mesclará a equipe nas duas pelejas.

- A importância de não ter perdido se torna maior pois em alguns jogos saímos perdendo e buscamos a vitória. Isso gera uma vivência muito boa para eles. Só prova que a equipe tem poder de reação e a todo momento busca o triunfo. Eles precisam saber como é ter a experiência de ser o time a ser batido. Todas as equipes vão querer quebrar essa invencibilidade, o que faz com que eles entrem ainda mais focados e com muita determinação nas partidas – finalizou.

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A partir das quartas de final, os duelos mata-mata são disputados em ida e volta, classificando o clube que obtiver a melhor pontuação, sem o critério do gol qualificado. A grande decisão do Campeonato Paulista Sub-17 está prevista para a semana do dia 19 de dezembro.