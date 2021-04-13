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Treinador do Dortmund deixa o futuro de Haaland em aberto: 'Não sabemos o que acontecerá no futuro'

Edin Terzic ressaltou a importância do atacante norueguês, mas lembrou de casos do passado de jogadores que deixaram o clube...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 13:19

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 13:19
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Ao ser questionado sobre Haaland, Edin Terzic, treinador do Borussia Dortmund, deixou o futuro do norueguês em aberto. Ele ainda aproveitou para lembrar de outros casos de jogadores que deixaram o clube.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
- No passado já houve jogadores talentosos que deixaram o clube. O Dortmund tenta dar oportunidade aos que têm talento, mas nunca sabemos o que vai acontecer no futuro.Terzic também aproveitou para ressaltar a importância de Haaland, que não marca há dois jogos, na equipe.
- Apesar de não ter marcado, é sempre muito importante para nós. Os adversários têm medo dele, ele segura bem a bola na frente e isso nos permite ser perigosos. Mas obviamente que desejamos que marque gols.

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