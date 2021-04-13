Treinador do Dortmund deixa o futuro de Haaland em aberto: 'Não sabemos o que acontecerá no futuro'

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Ao ser questionado sobre Haaland, Edin Terzic, treinador do Borussia Dortmund, deixou o futuro do norueguês em aberto. Ele ainda aproveitou para lembrar de outros casos de jogadores que deixaram o clube.

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- No passado já houve jogadores talentosos que deixaram o clube. O Dortmund tenta dar oportunidade aos que têm talento, mas nunca sabemos o que vai acontecer no futuro.Terzic também aproveitou para ressaltar a importância de Haaland, que não marca há dois jogos, na equipe.