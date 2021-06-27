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Treinador do Botafogo mostra indignação com gol não validado: 'Não precisa nem de VAR'

Marcelo Chamusca não escondeu insatisfação com finalização de Ronald que ultrapassou a linha mas não foi apitada pela equipe de arbitragem no jogo com o Sampaio Corrêa...
LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 21:12

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 21:12

Crédito: Reprodução/Premiere
A arbitragem voltou a ser pauta no Botafogo. O clube ficou na bronca porque, neste sábado, um gol de Ronald não foi validado pela arbitragem. Em partida com o Sampaio Corrêa, o chute do camisa 31 ultrapassa a linha, com o goleiro Mota defendendo já dentro do gol, mas a arbitragem não apitou.
Marcelo Chamusca, treinador do Botafogo, não escondeu a revolta após o jogo. Em entrevista coletiva realizada no Castelão, palco do duelo, o técnico afirmou que o lance era fácil de ser apitado.
- Coincidentemente nas últimas duas rodadas foram erros gritantes (contra o Botafogo). Se você ver a imagem do jogo de hoje, não precisa nem de VAR. Os caras não podem errar como estão errando contra o Botafogo. Na semana passada (diante do Náutico) o juiz não viu que a bola saiu e marcou o pênalti - afirmou.O treinador defendeu que a tecnologia do árbitro de vídeo deveria ser utilizada na Série B. Em situações como essa, por exemplo, o VAR poderia ser chamado - e o Botafogo teria o gol validado.
- Eu acho que deveria ter o VAR na Série B, é uma competição muito importante. São quatro vags que decidem o futuro de clubes. Não pode ter a quantidade de erros que têm na Série B. É uma situação (VAR) que auxilia muito os árbitros - completou.

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