Travado! Palmeiras empata 40% dos jogos e não consegue embalar

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras versão 2020 não consegue embalar. Ao mesmo tempo em que perde pouco, soma muitos empates, que chegam a 40% dos resultados em 25 compromissos até agora na temporada.

Nesta quarta-feira (2), o Alviverde recebe o Internacional às 21h30 no Allianz Parque para tentar minimizar o efeito dos empates. No Brasileirão são três em cinco partidas.

Em comparação com as últimas temporadas o Palmeiras tem empatado muito mais. Para se ter uma ideia, em 2017 foram somente 12 (68 jogos) e dois antes apenas 13 (72 jogos).O excessivo número de igualdades não permite que o time consiga uma sequência para embalar. No atual momento, são dez partidas consecutivas de invencibilidade, porém em metade delas o resultado foi empate.

O Palmeiras recebe o líder do campeonato na volta para casa após três rodadas para tentar voltar a vencer e minimizar o efeito de tantos resultados iguais na temporada.

Aproveitamento nas últimas temporadas:​2020:25 jogos13 vitórias (52%)10 empates (40%)2 derrotas (8%)

2019:69 jogos39 vitórias (56,5%)19 empates (27,5%)11 derrotas (16%)

2018:77 jogos48 vitórias (62,4%)18 empates (23,3%)11 derrotas (14,3%)

2017:68 jogos36 vitórias (53%)12 empates (17,6%)20 derrotas (29,4%)

2016:67 jogos36 vitórias (53,7%)16 empates (23,9%)15 derrotas (22,4%)