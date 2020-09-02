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futebol

Travado! Palmeiras empata 40% dos jogos e não consegue embalar

Com dez igualdades em 25 compromissos na temporada, time de Vanderlei Luxemburgo dispara em número de igualdades em comparação aos últimos anos do Alviverde...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2020 às 11:00
Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras versão 2020 não consegue embalar. Ao mesmo tempo em que perde pouco, soma muitos empates, que chegam a 40% dos resultados em 25 compromissos até agora na temporada.
Nesta quarta-feira (2), o Alviverde recebe o Internacional às 21h30 no Allianz Parque para tentar minimizar o efeito dos empates. No Brasileirão são três em cinco partidas.
Em comparação com as últimas temporadas o Palmeiras tem empatado muito mais. Para se ter uma ideia, em 2017 foram somente 12 (68 jogos) e dois antes apenas 13 (72 jogos).O excessivo número de igualdades não permite que o time consiga uma sequência para embalar. No atual momento, são dez partidas consecutivas de invencibilidade, porém em metade delas o resultado foi empate.
O Palmeiras recebe o líder do campeonato na volta para casa após três rodadas para tentar voltar a vencer e minimizar o efeito de tantos resultados iguais na temporada.
Aproveitamento nas últimas temporadas:​2020:25 jogos13 vitórias (52%)10 empates (40%)2 derrotas (8%)
2019:69 jogos39 vitórias (56,5%)19 empates (27,5%)11 derrotas (16%)
2018:77 jogos48 vitórias (62,4%)18 empates (23,3%)11 derrotas (14,3%)
2017:68 jogos36 vitórias (53%)12 empates (17,6%)20 derrotas (29,4%)
2016:67 jogos36 vitórias (53,7%)16 empates (23,9%)15 derrotas (22,4%)
2015:72 jogos 37 vitórias (51,4%)13 empates (18%)22 derrotas (30,6%)

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