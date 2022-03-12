Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Transferência de Luiz Henrique gera protesto da torcida e Fluminense perde quantia considerável de sócios
futebol

Transferência de Luiz Henrique gera protesto da torcida e Fluminense perde quantia considerável de sócios

Venda de joia de Xerém foi divulgada há poucas horas; torcida do Fluminense faz campanha pela permanência de Luiz Henrique e clube perde dois mil sócios...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2022 às 14:25

Publicado em 12 de Março de 2022 às 14:25

Destaque do elenco, Luiz Henrique está com a saída do Fluminense encaminhada. O jogador, que é cria de Xerém, será vendido por 13 milhões de euros (R$ 70 milhões na cotação atual) ao Betis. Mais do que a transferência em si, que já era esperada, o valor da transação revoltou parte da torcida tricolor, que faz campanha pela permanência do craque. Além disso, mais de dois mil sócios-torcedores cancelaram seus planos em poucas horas. A informação foi divulgada pela Netflu e confirmada pelo LANCE!Nas redes sociais, torcedores movimentam as hashtags '#70MilhõesNão' e '#FicaLH'. O clube, que recentemente atingiu a marca de 35 mil associados, voltou à marca de cerca de 33 mil pouco tempo após a notícia. Nas postagens do pré-jogo de Fluminense e Boavista, tricolores também protestam pela transferência do camisa 11.
O jovem tem contrato com o Fluminense até 2025 e é considerado o maior ativo do clube, que detém 100% dos seus direitos econômicos. O clube carioca planeja arrecadar entre R$ 90 e R$ 100 milhões em transferências nesta temporada e, após as negociações de Nino e Gabriel Teixeira fracassarem, Luiz Henrique se tornou a maior possibilidade de venda.
> Veja e simule a tabela do Carioca
Crédito: LuizHenriquetemvendaencaminhadaparaoBetisporR$70milhões(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial
Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados