Transferência de Luiz Henrique gera protesto da torcida e Fluminense perde quantia considerável de sócios

Destaque do elenco, Luiz Henrique está com a saída do Fluminense encaminhada. O jogador, que é cria de Xerém, será vendido por 13 milhões de euros (R$ 70 milhões na cotação atual) ao Betis. Mais do que a transferência em si, que já era esperada, o valor da transação revoltou parte da torcida tricolor, que faz campanha pela permanência do craque. Além disso, mais de dois mil sócios-torcedores cancelaram seus planos em poucas horas. A informação foi divulgada pela Netflu e confirmada pelo LANCE!Nas redes sociais, torcedores movimentam as hashtags '#70MilhõesNão' e '#FicaLH'. O clube, que recentemente atingiu a marca de 35 mil associados, voltou à marca de cerca de 33 mil pouco tempo após a notícia. Nas postagens do pré-jogo de Fluminense e Boavista, tricolores também protestam pela transferência do camisa 11.