Trabzonspor anuncia contratação de Vitor Hugo, do Palmeiras

Crédito: Reprodução/Trabzonspor

O Trabzonspor anunciou a contratação do zagueiro Vitor Hugo, agora ex-Palmeiras, em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (5). A transferência foi fechada na casa dos R$ 20 milhões por 75% dos direitos econômicos do atleta, em um contrato de quatro anos.

Confira o anúncio oficial do Trabzonspor sobre a contratação de Vitor Hugo: Sem dinheiro para pagar a primeira pedida do Palmeiras, de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 26 milhões, na cotação atual), a diretoria do time turco havia paralisado as negociações no início da semana passada, mas o Verdão aguardava um novo contato, ocorrido na última sexta-feira (3). As negociações, então, foram retomadas e concluídas rapidamente.

Depois de uma primeira passagem consistente pelo Palmeiras, Vitor Hugo foi repatriado em julho do ano passado. Na ocasião, o zagueiro foi comprado por cinco milhões de euros (R$ 21 milhões à época).

Em números gerais, o defensor soma 160 jogos com a camiseta do Verdão e 13 gols marcados. Sem obter o mesmo sucesso das temporadas em que se sagrou campeão do Brasileirão e Copa do Brasil, Vitor é visto como a quarta opção entre os zagueiros do elenco, atrás de Gustavo Gómez, Felipe Melo e Luan.