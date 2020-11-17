Trabalho de Mano Menezes encaixa e Bahia sobe de produção

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Após um período complicado em sua chegada ao Bahia, Mano Menezes começa a ajeitar a casa e tudo indica que pode colocar o Esquadrão de Aço para lutar por uma vaga na Libertadores da América.A última demonstração do bom momento que o Tricolor atravessa foi na segunda-feira. Diante do Coritiba, no Couto Pereira, o Bahia saiu atrás do marcador logo de cara, mas com gols de Élber e Zeca, conseguiu somar mais três pontos.

Com o bom resultado fora de casa, o Bahia chegou ao seu terceiro triunfo consecutivo. Agora, a equipe é a 9ª colocada, com 28 pontos, cinco a menos que o Grêmio, primeiro time do G-6.

Nestes três duelos de invencibilidade, o Tricolor chegou a marca de cinco gols marcados e apenas dois sofridos, números que mostram a evolução, principalmente da defesa, setor que sempre recebe atenção de Mano Menezes.