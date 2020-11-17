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futebol

Trabalho de Mano Menezes encaixa e Bahia sobe de produção

Com 9 pontos conquistados nos últimos três jogos, o Tricolor começa a sonhar com uma briga no G-6...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 15:50

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 15:50

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Após um período complicado em sua chegada ao Bahia, Mano Menezes começa a ajeitar a casa e tudo indica que pode colocar o Esquadrão de Aço para lutar por uma vaga na Libertadores da América.A última demonstração do bom momento que o Tricolor atravessa foi na segunda-feira. Diante do Coritiba, no Couto Pereira, o Bahia saiu atrás do marcador logo de cara, mas com gols de Élber e Zeca, conseguiu somar mais três pontos.
Com o bom resultado fora de casa, o Bahia chegou ao seu terceiro triunfo consecutivo. Agora, a equipe é a 9ª colocada, com 28 pontos, cinco a menos que o Grêmio, primeiro time do G-6.
Nestes três duelos de invencibilidade, o Tricolor chegou a marca de cinco gols marcados e apenas dois sofridos, números que mostram a evolução, principalmente da defesa, setor que sempre recebe atenção de Mano Menezes.
O próximo jogo do Bahia acontece na sexta-feira, quando a equipe visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid.

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