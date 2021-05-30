Trabalho de auxiliares do Bahia é exaltado por Dado Cavalcanti

Crédito: Treinador fez análise detalhada da partida realizada em Pituaçu (Felipe Oliveira/EC Bahia

Depois do 3 a 0 aplicado contra o Santos na estreia do Bahia pelo Brasileirão, o técnico Dado Cavalcanti fez uma análise mais detalhada da forma como a equipe lidou com o intervalo para, em sete minutos, fazer os três gols do triunfo.>Partidas desse domingo (30) pelo BrasileirãoPara ele, as funções desempenhadas pelos assistentes Pedro Gama e Cláudio Prates teve importância fundamental para o time achar a melhor estratégia de "minar" as armas do adversário.

- Eu sou muito bem assessorado aqui no Bahia pelos membros da comissão técnica. E quero hoje valorizar o trabalho do Pedro Gama e do Cláudio Prates, que são meus auxiliares. A gente sempre faz esse trabalho de observação. Pedro, do meu lado, Claudinho, em cima, na arquibancada, que tem uma visão mais ampla, mais macro, do jogo. E alguns feedbacks foram feitos. Nós tivemos que fazer um ajuste fino na nossa pressão ofensiva. O desenho que estava sendo falho, a gente conseguiu engatilhar algumas pressões no começo do jogo. Logo em seguida, o Santos começou a levar vantagem. Houve um feedback de fazermos um desenho um pouquinho diferente, fazer uma pressão mais efetiva. E isso contribuiu pra gente fazer o primeiro gol, numa roubada de bola no campo adversário - pontuou Dado.

- Nós ajustamos a condição tática, da pressão alta. Nós subimos a marcação no primeiro tempo e não levamos vantagem nessa subida de marcação. Já no segundo tempo, nos primeiros momentos do jogo, nós já conseguimos fazer com que o Santos rifasse duas bolas e roubamos uma bola no campo de ataque e fizemos o gol. O gol a favor nos traz confiança. Nos traz, acima de tudo, benefícios de arriscar um pouco mais. E foi isso que aconteceu. Nós retornamos muito bem no segundo tempo, fizemos o que precisávamos fazer de pressão alta, de marcação no campo adversário. Levamos essa vantagem, soubemos administrar o placar no restante do jogo. Saímos com uma largada boa na competição - considerou o treinador.