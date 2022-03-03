'Trabalhador', Zé Rafael se diz 'coroado' com gol de falta em título inédito do Palmeiras

Autor do primeiro gol na vitória por 2 a 0 do Palmeiras sobre o Athletico-PR nesta quarta-feira (2), no Allianz Parque, o volante Zé Rafael comemorou o protagonismo ganho na inédita conquista da Recopa Sul-Americana pelo Verdão.- Eu acho que sou um cara que trabalha muito. E hoje fui coroado em marcar e ajudar a equipe. Estamos de parabéns. Desde o início do jogo pressionando, um espírito muito forte de luta. Ano passado escapou e esse ano não poderíamos deixar acontecer de novo.