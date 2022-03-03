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'Trabalhador', Zé Rafael se diz 'coroado' com gol de falta em título inédito do Palmeiras

Volante diz que tento foi alcançado após muito treino e troféu é recompensa para o grupo...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 00:08

Publicado em 03 de Março de 2022 às 00:08

Autor do primeiro gol na vitória por 2 a 0 do Palmeiras sobre o Athletico-PR nesta quarta-feira (2), no Allianz Parque, o volante Zé Rafael comemorou o protagonismo ganho na inédita conquista da Recopa Sul-Americana pelo Verdão.- Eu acho que sou um cara que trabalha muito. E hoje fui coroado em marcar e ajudar a equipe. Estamos de parabéns. Desde o início do jogo pressionando, um espírito muito forte de luta. Ano passado escapou e esse ano não poderíamos deixar acontecer de novo.
Sobre o seu gol de falta, marcado logo no início do segundo tempo, o camisa 8 manteve o discurso e reiterou que é fruto do seu trabalho diário.
- Com certeza, a gente trabalha muito, treina, sabe que é difícil acertar uma batida dessa, mas estou muito feliz que tudo deu certo.
Crédito: Camia8doVerdão(direitafoiodestaquedainéditaconquistapalmeirensedaRecopa(Foto:NelsonAlmeida/AFP)

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