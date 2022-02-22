'Tour' na Europa escancara briga de gigantes interessados em Endrick; Palmeiras acompanha movimentos

Quem acompanhou o noticiário e as redes sociais nos últimos dias percebeu que Endrick, de fato, foi para a Disney em suas férias. Mas não foi apenas isso que a jovem promessa da base do Palmeiras foi fazer na Europa. O tour do garoto de apenas 15 anos pelo Velho Continente escancarou a briga de gigantes para contar com o futebol do menino em um futuro próximo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Seguindo o conselho de Abel Ferreira, que não o levou para o Mundial de Clubes, Endrick pegou sua família e levou todos para solo europeu. Primeiramente para visitar a Disney em Paris, na França, conforme havia aconselhado o técnico português. Mas evidentemente a passagem do atacante por lá não ficaria apenas no lazer e nas atividades lúdicas de sua idade.

Com destaque na mídia internacional após seu desempenho na Copinha, Endrick tem sido colocado como alvo dos principais clubes da Europa e isso acabou ficando escancarado nesse viagem do garoto. Na última semana, ele esteve não somente na França, mas também na Espanha assistindo a jogos.Na última terça-feira, o menino esteve no Parque dos Príncipes, para ver PSG x Real Madrid, pelas oitavas de final da Champions League. Segundo apurou o LANCE!, o convite partiu de Neymar e do próprio PSG, que passou a ser mais um interessado no futebol de Endrick. O clube madrilenho não fica atrás e já sinalizou que vai brigar por essa contratação. Vale lembrar que eles garantiram a compra de Vinicíus Júnior, Rodrygo e Reinier antes de eles fazerem 18 anos.

Mas a saga europeia de Endrick seguiu e ele visitou outro templo do futebol local: o Camp Nou, estádio do Barcelona. Na última quinta-feira, a equipe catalã recebeu o Napoli, pelo mata-mata da Liga Europa. Não é segredo para ninguém que se trata do clube que mais longe chegou nesse interesse, inclusive sinalizando que poderia pagar 45 milhões de euros, como noticiou o LANCE!.

Há quem diga que o Manchester City também estaria interessado em se aproximar do estafe de Endrick para analisar o futuro investimento, assim como outros clubes que devem aparecer em breve. Por enquanto, porém, ele nem assinou contrato profissional com o Palmeiras, o que deve acontecer em julho deste ano, quando ele completa 16 anos. Se uma venda for concretizada no segundo semestre, ele somente poderá ir para a Europa quando fizer 18.

Neste momento, o Alviverde apenas observa com naturalidade os movimentos do mercado e crê que a tendência é exatamente essa, tamanho o talento de Endrick. O clube paulista não teme ser passado para trás com esse assédio europeu e confia no acordo já encaminhado para que o garoto assine o vínculo definitivo em julho. Tanto ele quanto seu pai garantiram fidelidade ao Verdão.

A verdade é que resta saber quanto tempo mais Endrick ficará no futebol brasileiro, seu futuro no Velho Continente parece certo, as dúvidas agora são: saber quando isso vai acontecer e qual camisa camisa gigante ele vai vestir. Enquanto isso, os palmeirenses não veem a hora de ele fazer 16 anos.