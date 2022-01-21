Tour 'Meu Mineirão' abre processo seletivo para escolha de novos anfitriões em 2022

O Tour Meu Mineirão, passeio guiado de um dos estádios mais emblemáticos do Brasil e do mundo, localizado em Belo Horizonte (MG), abrirá em 2022 um processo seletivo para novos anfitriões – profissionais que guiam os visitantes por acessos exclusivos do Gigante da Pampulha. A partir desta quinta-feira (20), o tour disponibiliza um canal para os interessados.

Os aplicantes às vagas devem enviar um vídeo, de até um minuto, para o e-mail [email protected] , abordando uma das três temáticas: a relação com o Mineirão, uma história ligada ao Gigante da Pampulha ou a importância que o estádio tem para Belo Horizonte e Minas Gerais. O futuro anfitrião também deve atender alguns requisitos específicos para estar apto para uma das vagas no estádio (confira detalhes abaixo). O Meu Mineirão é um conjunto de experiências dentro do maior templo do futebol de Minas. O tour explora espaços como camarotes, além de locais utilizados pelos atletas e comissão técnica, como sala de aquecimento, vestiários, auditório de coletiva de imprensa e gramado. A entrada também dá acesso ao Museu Brasileiro do Futebol (acesso livre ou guiado, dependendo do ingresso adquirido), que conta a história de Belo Horizonte, do Mineirão e do futebol em 14 salas expositivas. Para quem curte se aventurar nas alturas, o Mineirão também conta com uma Tirolesa que atravessa todo o complexo.

PROCESSO SELETIVO – NOVOS ANFITRIÕES MEU MINEIRÃO

Requisitos:

– Gostar de futebol;– Ter facilidade para falar em público;– Desejável ter experiência com eventos;– Ter no mínimo 18 anos.

Informações importantes:

– Só serão aceitos vídeos de, no máximo, um minuto, enviados para o e-mail [email protected] até 18h do dia 30 de janeiro;

– Vídeos enviados por qualquer outro canal do Mineirão ou dos clubes não serão considerados;

– No início do vídeo, escreva em uma folha de sulfite, de forma bem visível, seu nome, idade, cidade onde mora e telefone para contato. Mostre para a câmera.

PROCESSO SELETIVO – ETAPAS

– O processo seletivo será composto por quatro fases: 1 – Avaliação dos vídeos; 2 – Entrevista e Ensaios. Há dois tipos de vagas disponíveis: 1 – Anfitrião (guia que conduz o grupo e apresenta a arena) e 2 – Monitor (assistente do anfitrião). A comissão avaliadora irá definir qual vaga será adequada para cada candidato aprovado;

– Apenas os candidatos aprovados na primeira fase vão ser convocados para o teste presencial e serão informados sobre remuneração, benefícios e carga horária. Se você não receber resposta para seu vídeo, significa que não foi selecionado;

*Recomenda-se que os candidatos morem em Belo Horizonte ou em cidades próximas, uma vez que terão que se deslocar até o Mineirão nos dias de trabalho;

**Ao enviar o vídeo, o participante automaticamente cede os direitos de imagem sobre o conteúdo enviado para divulgação do Tour em redes sociais e outros meios de comunicação.