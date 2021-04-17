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Tour da Neo Química Arena volta no dia 24 de abril com ação social e 50% de desconto para a Fiel

A visita guiada no estádio do Corinthians volta no próximo sábado, após a divulgação da “Fase de Transição” do plano de flexibilização da quarentena do Governo de São Paulo...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 10:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O tour Casa do Povo, da Neo Quimica Arena, voltará a abrir suas portas no dia 24 de abril, próximo sábado, após a divulgação da “Fase de Transição” do plano de flexibilização da quarentena, anunciado na última sexta-feira pelo Governo do Estado de São Paulo. Com a medida, o tour funcionará das 11h25 às 16h20.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Cazares já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
O retorno será comemorado com uma ação social: compras online utilizando o cupom “TOURSOLIDARIO”, no período de 17 de abril a 31 de maio, darão 50% de desconto nos ingressos. No dia do passeio, no momento da apresentação do comprovante, cada visitante terá de doar 1kg de arroz ou feijão (não serão permitidos outros alimentos). A arrecadação será revertida para o Departamento de Responsabilidade Social do Corinthians.
As vendas destas entradas promocionais ocorrerão somente por meio do site tour.neoquimicaarena.com.br, uma vez que o desconto será aplicado com o uso do cupom TOURSOLIDARIO na página de pagamento.Os ingressos custam R$ 45, para dias de semana, e R$ 65, para os fins de semana. Sócios adimplentes do programa Fiel Torcedor tem 20% de desconto. Mais informações poderão ser obtidas também por outros canais oficiais: WhatsApp (11 – 99670-0406) e telefone (11- 3152-4000).
Medidas de segurança
Desde a volta do tour Casa do Povo, após a pandemia, protocolos necessários e todas as medidas de segurança foram adotadas, como uso de máscara obrigatório, distanciamento de 1,5m entre os visitantes, presença de totens de álcool em gel nos locais de acesso e proibição de encostar em objetos na hora de tirar as fotos.
Serviço – Tour Solidário
– Compras somente pelo site tour.neoquimicaarena.com.br. Promoção válida para compras do dia 17 de abril ao dia 31 de maio.
– Utilizar o cupom TOURSOLIDARIO na hora de efetuar o pagamento para obter 50% de desconto.
– O desconto também será aplicado na categoria meia-entrada. No dia do passeio, será necessário apresentar o comprovante da meia-entrada para a entrada ser liberada.
– Doação de alimentos: os alimentos devem ser entregues no dia do passeio. Os visitantes que adquirirem os ingressos promocionais só poderão entrar após a entrega de 1kg de arroz ou feijão POR ingresso comprado (Exemplo: 4 ingressos, 4kg de alimentos).
– O cupom desta promoção não é válido para tours especiais (tour com ídolo, tour 360, entre outros).

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