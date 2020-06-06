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Tour da Arena Corinthians tem 2.500 visitantes garantidos para reabertura

Em menos de uma semana, os 650 ingressos especiais disponibilizados na promoção "quatro por um" foram vendidos. A ação comemorou os três anos de atividades do tour...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 19:50

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 19:50

Crédito: Divulgação
O tour Casa do Povo, experiência de visita guiada à Arena Corinthians, ainda não tem data para voltar, mas já conta com mais de 2.500 torcedores garantidos para o retorno das atividades, após as restrições impostas pela pandemia de coronavírus. Em menos de uma semana, os 650 ingressos especiais disponibilizados na promoção "quatro por um" foram vendidos. A ação comemorou os três anos de atividades do tour.
O torcedor que adquiriu uma entrada poderá levar três acompanhantes de graça. O combo foi lançado no início de maio e permite o agendamento da visita para até seis meses após a retomada da programação. Com isso, já são mais de 2.500 visitantes garantidos para a reabertura. A atividade, que funciona desde maio de 2017 e já recebeu mais de 145 mil pessoas, está suspensa desde 15 de março por orientação das autoridades de saúde.
- Felizmente, o sucesso das vendas mostra que as pessoas estão muito ansiosas para o retorno. Foram 650 ingressos vendidos em menos de uma semana, e nós também estamos ansiosos para a retomada. Com certeza, teremos algumas mudanças em função da preocupação com o coronavírus, disponibilizando toda uma estrutura de segurança sanitária, mas a união da torcida fará com que a gente supere tudo isso de uma maneira mais tranquila - afirmou Gabriel Dolce, gerente do tour Casa do Povo.
Outras promoções e ações estão sendo elaboradas para as próximas semanas.
- Em breve, lançaremos novidades. E contamos com a intensa participação da fiel torcida mais uma vez. Queremos manter os torcedores próximos e com a certeza de que terão uma experiência ainda melhor - completou Dolce.
O tour Casa do Povo
Durante cerca de uma hora de passeio guiado, os torcedores podem conhecer mais sobre a história do Corinthians e os bastidores da Arena Corinthians, passando pelo Átrio, Business Lounge, Camarote, Sala de Imprensa, Auditório de coletivas, Zona mista, Sala de pré-aquecimento, Vestiário e Campo. Os visitantes são guiados por anfitriões apaixonados pelo Timão, que mostram a estrutura e curiosidades a respeito da construção da Arena.
Serviço
Os ingressos podem ser adquiridos no site tour.arenacorinthians.com.br, no valor de R$ 45 de quarta a sexta, e R$ 65 aos fins de semana e feriados. Estudantes, idosos, e professores, doadores de sangue e crianças de 4 a 12 anos pagam meia-entrada. Crianças de 0 a 3 anos não pagam.E MAIS:Cássio faz 33 anos e Corinthians presta homenagem ao ídolo nas redesEntenda por que a saída de Love abre caminho para a volta de JôFormado na base do Corinthians, jogador cria projeto nas redes sociaisVagner Love rescinde contrato e deixa o Corinthians rumo à RússiaPerto do Timão, Jô foi artilheiro no Japão e não atua desde dezembroCorinthians vê conversas com Jô caminharem, mas mantém cautela E MAIS:

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