Tour da Arena Corinthians tem 2.500 visitantes garantidos para reabertura

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O tour Casa do Povo, experiência de visita guiada à Arena Corinthians, ainda não tem data para voltar, mas já conta com mais de 2.500 torcedores garantidos para o retorno das atividades, após as restrições impostas pela pandemia de coronavírus. Em menos de uma semana, os 650 ingressos especiais disponibilizados na promoção "quatro por um" foram vendidos. A ação comemorou os três anos de atividades do tour.

O torcedor que adquiriu uma entrada poderá levar três acompanhantes de graça. O combo foi lançado no início de maio e permite o agendamento da visita para até seis meses após a retomada da programação. Com isso, já são mais de 2.500 visitantes garantidos para a reabertura. A atividade, que funciona desde maio de 2017 e já recebeu mais de 145 mil pessoas, está suspensa desde 15 de março por orientação das autoridades de saúde.

- Felizmente, o sucesso das vendas mostra que as pessoas estão muito ansiosas para o retorno. Foram 650 ingressos vendidos em menos de uma semana, e nós também estamos ansiosos para a retomada. Com certeza, teremos algumas mudanças em função da preocupação com o coronavírus, disponibilizando toda uma estrutura de segurança sanitária, mas a união da torcida fará com que a gente supere tudo isso de uma maneira mais tranquila - afirmou Gabriel Dolce, gerente do tour Casa do Povo.

Outras promoções e ações estão sendo elaboradas para as próximas semanas.

- Em breve, lançaremos novidades. E contamos com a intensa participação da fiel torcida mais uma vez. Queremos manter os torcedores próximos e com a certeza de que terão uma experiência ainda melhor - completou Dolce.

O tour Casa do Povo

Durante cerca de uma hora de passeio guiado, os torcedores podem conhecer mais sobre a história do Corinthians e os bastidores da Arena Corinthians, passando pelo Átrio, Business Lounge, Camarote, Sala de Imprensa, Auditório de coletivas, Zona mista, Sala de pré-aquecimento, Vestiário e Campo. Os visitantes são guiados por anfitriões apaixonados pelo Timão, que mostram a estrutura e curiosidades a respeito da construção da Arena.

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