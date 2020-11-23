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Tour Casa do Povo da Neo Química Arena completa um mês da reabertura com boa média de público

Fechado desde 15 de março, o passeio pela Neo Química Arena voltou a receber visitantes no dia 21 de outubro e tem se mostrado um atrativo seguro para os torcedores do Timão...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 15:27

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 15:27

Crédito: Antônia Sousa / FOTOP
No último sábado (21), o tour Casa do Povo, da Neo Química Arena, completou um mês de sua reabertura. Especialmente nessa data, 100% das vagas (cerca de 250) colocadas à disposição foram reservadas, o que garantiu a casa alvinegra cheia para começar bem o fim de semana.
No intervalo de um mês após a retomada do funcionamento, mais de 2.150 visitantes fizeram o passeio guiado pelo estádio em Itaquera. Geralmente, a média registra de 4.000 a 4.500 visitantes por mês na Neo Química Arena. Desde maio de 2017, cerca de 150 mil pessoas já realizaram o tour.
Confira a posição do Timão no Brasileirão 2020
Fechado de 15 de março a 21 de outubro, por conta da Covid-19, o Casa do Povo retomou as atividades com 60% de sua capacidade, seguindo protocolos necessários e todas as medidas de segurança, como uso de máscara obrigatório, distanciamento de 1,5m entre os visitantes, presença de totens de álcool em gel nos locais de acesso e proibição de encostar em objetos na hora de tirar as fotos.
– Estamos muito felizes em receber visitantes que estão respeitando as regras e tomando os cuidados necessários para preservar a saúde de todos. O torcedor está com saudade de ir aos jogos, de poder torcer no estádio, então o tour Casa do Povo, além de ser uma ótima alternativa de lazer nestes tempos difíceis, também tem servido para reavivar as boas lembranças, aproximar o torcedor do clube e trazer esperança para o futuro – afirma Gabriel Doce, gerente do tour Casa do Povo.
A organização do tour realizou promoções durante a quarentena da pandemia, somando um total de 5 mil pessoas garantidas para o retorno. Os visitantes que já adquiriram entradas poderão agendar o passeio num período de seis meses, até abril de 2021, entrando em contato por meio dos canais oficiais. Quem quiser adquirir entradas para as novas datas disponíveis, deve acessar somente o site oficial (tour.arenacorinthians.com.br), uma vez que as bilheterias no estádio não estarão abertas.
Ciente de todos os cuidados adotados pelo tour Casa do Povo, o corintiano Guilherme Moreira, escolheu comemorar seu aniversário de 25 anos na Neo Química Arena.
– Eu vim com a minha família para comemorar o aniversário, e foi uma emoção muito grande. Já tinha vindo em jogo, mas o tour é outra emoção, é uma experiência única. Ir no campo foi o ponto alto pra mim. Nós vimos os procedimentos de segurança no site antes de virmos e nos sentimos seguros. Acho que, se não tivesse tudo isso explicado, nós não teríamos nem vindo, pois mesmo realizando o passeio, não deixamos de nos preocupar com a pandemia. E aqui nos sentimos tão seguros quanto imaginamos que seria – relatou Guilherme.

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