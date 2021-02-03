AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Tottenham x Chelsea: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de José Mourinho vive má fase após duas derrotas seguidas na Premier League, enquanto Chelsea vem animado após primeira vitória sob comando de Tuchel...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 12:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2021 às 12:55
Crédito: Clássico de Londres promete equilíbrio (CLIVE ROSE / POOL / AFP
O Chelsea encara o Tottenham nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), com o objetivo de ultrapassar o rival de Londres na tabela da Premier League e se aproximar da zona de classificação para a Champions League. O técnico Thomas Tuchel conseguiu sua primeira vitória na Inglaterra na última rodada, enquanto o rival vive má fase.Elogios ao elenco
- É um prazer trabalhar com os jogadores que nós temos aqui. Eles têm qualidade, mas também os atributos físicos para jogar na Premier League. Eu sei o quão difícil é jogar pelo Chelsea e competir por títulos, mas esse é o desafio. No final, tudo é sobre qualidade e entrega na hora que precisa entregar. Não há presente de ninguém - afirmou Tuchel.
> Veja a tabela da Premier League
Prejuízo
Pelo lado do Tottenham, o técnico José Mourinho segue sem contar com Harry Kane, mas o atacante tem previsão de volta para o jogo contra o Everton ou Manchester City. No entanto, a equipe londrina vem de duas derrotas seguidas para Liverpool e Brighton sem o principal centroavante e deve encontrar dificuldades contra um rival que começa a se entender com o novo comandante.
FICHA TÉCNICA:Tottenham x Chelsea
Data e horário: 4/2/2021, às 17h (de Brasília)Local: Tottenham Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:TOTTENHAM (Técnico: José Mourinho)Lloris; Alderweireld, Dier e Rodon; Doherty, Hojbjerg, Sissoko e Davies; Bergwijn, Vinicius e Son.
Desfalques: Dele Alli, Harry Kane, Ndombélé, Lo Celso e Reguilón (machucados).
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Silva e Rudiger; Hudson-Odoi, Kovacic, Kante e Alonso; Pulisic e Werner; Giroud.
Desfalques: Ziyech (machucado).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão e duas carretas batem na BR 101 em Rio Novo do Sul
Caminhão e carretas se envolvem em acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul
Imagem de destaque
Como falar sobre pobreza e desigualdade com as crianças
Imagem de destaque
Caminhoneiro foge após acidente com picape na BR 101 em Pedro Canário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados