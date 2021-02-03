Tottenham x Chelsea: saiba onde assistir e as prováveis escalações

O Chelsea encara o Tottenham nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), com o objetivo de ultrapassar o rival de Londres na tabela da Premier League e se aproximar da zona de classificação para a Champions League. O técnico Thomas Tuchel conseguiu sua primeira vitória na Inglaterra na última rodada, enquanto o rival vive má fase.Elogios ao elenco
- É um prazer trabalhar com os jogadores que nós temos aqui. Eles têm qualidade, mas também os atributos físicos para jogar na Premier League. Eu sei o quão difícil é jogar pelo Chelsea e competir por títulos, mas esse é o desafio. No final, tudo é sobre qualidade e entrega na hora que precisa entregar. Não há presente de ninguém - afirmou Tuchel.
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Prejuízo
Pelo lado do Tottenham, o técnico José Mourinho segue sem contar com Harry Kane, mas o atacante tem previsão de volta para o jogo contra o Everton ou Manchester City. No entanto, a equipe londrina vem de duas derrotas seguidas para Liverpool e Brighton sem o principal centroavante e deve encontrar dificuldades contra um rival que começa a se entender com o novo comandante.
FICHA TÉCNICA:Tottenham x Chelsea
Data e horário: 4/2/2021, às 17h (de Brasília)Local: Tottenham Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:TOTTENHAM (Técnico: José Mourinho)Lloris; Alderweireld, Dier e Rodon; Doherty, Hojbjerg, Sissoko e Davies; Bergwijn, Vinicius e Son.
Desfalques: Dele Alli, Harry Kane, Ndombélé, Lo Celso e Reguilón (machucados).
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Silva e Rudiger; Hudson-Odoi, Kovacic, Kante e Alonso; Pulisic e Werner; Giroud.
Desfalques: Ziyech (machucado).