Tottenham vence o Chelsea nos pênaltis e vai às quartas da Copa da Liga; Mourinho vive cena curiosa

Crédito: Tottenham buscou empate no fim e conseguiu a vaga na disputa de pênaltis (AFP

Em uma partida marcada por uma situação engraçada envolvendo José Mourinho e Eric Dier, Chelsea e Tottenham foram para os pênaltis na Copa da Liga Inglesa após empate em 1x1 no tempo normal. Na disputa, melhor para os Spurs, que venceram por 5x4 e avançaram para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O sorteio do adversário será na quinta-feira (1).No tempo normal, o Chelsea abriu o placar com Timo Werner, que marcou seu primeiro gol pelo clube, aos 19 da etapa inicial. O fim da partida reservou o empate para o Tottenham: Lamela fez 1x1 aos 38 minutos do segundo tempo. Nos pênaltis, Mason Mount foi o último a bater e o único a desperdiçar, dando a vitória por 5x4 para os Spurs.

Aos 31 minutos da etapa final, uma ocasião inusitada marcou a partida: após uma finalização para fora do Chelsea, a TV pegou imagem de Mourinho indo para os vestiários. O contexto dava a entender que ele estava irritado - porém, dois minutos depois, a explicação veio: ele retornou junto com o zagueiro Dier, que estava como titular, mas deixou o campo momentaneamente. Será que ele precisou ir ao banheiro? CRIOU POUCO, MAS FEZApesar do domínio da posse na primeira etapa (72%), o Chelsea finalizou pouco: foram três chutes, contra dois dos Spurs. Mas em um dos três lances, o gol saiu. Azpilicueta recebeu em contra-ataque na esquerda, deixou Reguilón no chão com um corte e tocou para Timo Werner. A bola passou por todo mundo e encontrou o alemão na área. Ele ajeitou e bateu no canto de Lloris para fazer 1x0, aos 19 do primeiro tempo.

O QUE FOI ISSO?Aos 31 minutos da etapa final, um frustrado Tottenham dava chances ao time do Chelsea. Foi aí que a câmera da transmissão cortou para a imagem de José Mourinho aparentemente irritado, descendo para os vestiários.

Parecia que o português estava abandonando o time. Porém, o motivo era outro: ele foi buscar o zagueiro Dier, que estava como titular, mas havia deixado o campo momentaneamente e se dirigido aos vestiários. Qual será a explicação?

TOTTENHAM BUSCA O EMPATE...Já aos 38 da etapa final, o Tottenham reagiu e buscou o gol de empate. Reguilón dominou lançamento e cruzou para a área. Ela passou para todo mundo e caiu nos pés de Lamela, que tocou no canto esquerdo de Mendy: 1x1.