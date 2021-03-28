Tottenham cogita contratação de Ramsey na janela de transferências

Crédito: Ramsey sofreu com diversas lesões no futebol italiano (AFP

O Tottenham considera a posibilidade de contratar o meio-campista Aaron Ramsey na próxima janela de transferências, segundo o portal "Tuttomercato". O veterano de 30 anos tem contrato com a Juventus até 2023, mas não faz parte dos planos do técnico Andrea Pirlo para a próxima temporada.

O galês não conseguiu ter sequência na Itália por conta de diversas lesões. No entanto, a Velha Senhora está passando por uma grande crise financeira devido a pandemia da Covid-19 e precisa abrir espaço na folha salarial. O meia recebe 400 mil libras (R$ 3 milhões) por semana.