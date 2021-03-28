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Tottenham cogita contratação de Ramsey na janela de transferências

Ex-jogador do Arsenal pode vestir a camisa do maior rival dos Gunners na próxima temporada após não conseguir ter o sucesso esperado na Juventus...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 11:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2021 às 11:59
Crédito: Ramsey sofreu com diversas lesões no futebol italiano (AFP
O Tottenham considera a posibilidade de contratar o meio-campista Aaron Ramsey na próxima janela de transferências, segundo o portal "Tuttomercato". O veterano de 30 anos tem contrato com a Juventus até 2023, mas não faz parte dos planos do técnico Andrea Pirlo para a próxima temporada.
O galês não conseguiu ter sequência na Itália por conta de diversas lesões. No entanto, a Velha Senhora está passando por uma grande crise financeira devido a pandemia da Covid-19 e precisa abrir espaço na folha salarial. O meia recebe 400 mil libras (R$ 3 milhões) por semana.
Ramsey passou 11 anos no Arsenal e pode vestir a camisa do maior rival dos Gunners no próximo ano. No entanto, o atleta também é alvo de interesse do Crystal Palace, Everton e é cogitado no Liverpool, que deve perder Wijnaldum no mercado.

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