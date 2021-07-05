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futebol

Tottenham busca contratação de meio-campista do Barcelona

Pjanic está entre os atletas que o clube catalão busca vender nesta janela de transferências após apenas uma temporada vestindo a camisa blaugrana...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 09:16

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 09:16

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O Tottenham está interessado na contratação do meia Pjnanic, do Barcelona, segundo o "Daily Express". O novo diretor geral dos Spurs, Fabio Paratici, está em contatos com o atleta bósnio por conta da relação que os dois possuem pelo período em que estiveram juntos na Juventus.O portal informa que o Manchester United também está na briga pela chegada do veterano, mas que os londrinos estão em uma posição melhor de negociação. Na equipe de Nuno Espírito Santo, o jogador tem mais chances de lutar por uma vaga no time titular.
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O Barcelona busca se desfazer de Pjanic com o objetivo de reduzir a folha salarial do clube e concretizar a negociação de contrato com Lionel Messi. O atleta afirmou que iria explorar o mercado e a ida para a Premier League é uma opção palpável apesar de ainda não haver acordo entre o meia e os ingleses.
Na última temporada, o bósnio foi contratado pelo Barcelona em uma troca que levou Arthur para a Juventus. No entanto, o veterano não foi muito utilizado pelo técnico Ronald Koeman e não faz parte dos planos do holandês para o futuro.

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