Tottenham anuncia a contratação do lateral brasileiro Emerson Royal

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Mal chegou e já saiu. Recontratado pelo Barcelona nesta temporada, o lateral-direito Emerson Royal foi anunciado nesta terça-feira pelo Tottenham, da Inglaterra, no último dia da janela de transferências. O jogador de 22 anos assinou contrato com os Spurs por cinco anos, até junho de 2026.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier LeagueO clube inglês não divulgou os valores da transação, mas a imprensa internacional diz que o Tottenham pagou 25 milhões de euros (R$ 151 milhões) para tirar o atleta da Catalunha. O lateral-direito vestirá a camisa 12 no seu novo clube. - Fala, pessoal, estou aqui para mostrar para vocês a minha alegria de estar na melhor liga do mundo, em um dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz pela oportunidade que o Tottenham está me dando e estou desejando chegar logo para sentir esse gostinho desse clube maravilhoso - disse Emerson em vídeo compartilhado pelo Tottenham nas redes sociais. + Veja os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu

Emerson foi contratado por Barcelona e Real Betis em 2019, quando atuava no Atlético-MG, em uma transferência conjunta. Na época, ficou acordado que o atleta ficaria na equipe de Sevilha e os catalães teriam a preferência de compra no futuro, o que aconteceu este ano, nesta mesma janela, por 9 milhões de euros (R$ 54 milhões).