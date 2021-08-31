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Tottenham anuncia a contratação do lateral brasileiro Emerson Royal

Jogador de 22 anos, que foi revelado pela Ponte Preta e tem passagem pela Seleção Brasileira, fechou com o clube inglês por cinco anos em negócio de mais de R$ 150 milhões...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 16:16

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 16:16
Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
Mal chegou e já saiu. Recontratado pelo Barcelona nesta temporada, o lateral-direito Emerson Royal foi anunciado nesta terça-feira pelo Tottenham, da Inglaterra, no último dia da janela de transferências. O jogador de 22 anos assinou contrato com os Spurs por cinco anos, até junho de 2026.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier LeagueO clube inglês não divulgou os valores da transação, mas a imprensa internacional diz que o Tottenham pagou 25 milhões de euros (R$ 151 milhões) para tirar o atleta da Catalunha. O lateral-direito vestirá a camisa 12 no seu novo clube. - Fala, pessoal, estou aqui para mostrar para vocês a minha alegria de estar na melhor liga do mundo, em um dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz pela oportunidade que o Tottenham está me dando e estou desejando chegar logo para sentir esse gostinho desse clube maravilhoso - disse Emerson em vídeo compartilhado pelo Tottenham nas redes sociais. + Veja os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu
Emerson foi contratado por Barcelona e Real Betis em 2019, quando atuava no Atlético-MG, em uma transferência conjunta. Na época, ficou acordado que o atleta ficaria na equipe de Sevilha e os catalães teriam a preferência de compra no futuro, o que aconteceu este ano, nesta mesma janela, por 9 milhões de euros (R$ 54 milhões).
À disposição do técnico Ronald Koeman, Emerson atuou nas três partidas do Barcelona no Campeonato Espanhol nesta temporada, sendo titular em apenas uma - a do último domingo, contra o Getafe. Nos outros dois jogos, contra Real Sociedad e Athletic Bilbao, o ala saiu do banco de reservas.

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