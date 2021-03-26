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Tostão, eterno ídolo do Cruzeiro, recebe a primeira dose de vacina contra a Covid-19

O ex-jogador, de 74 anos, foi vacinado em BH e aguarda a segunda dose para ficar imunizado contra o coronavírus...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 18:28

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 18:28
Crédito: Divulgação
O maior artilheiro e ídolo eterno do Cruzeiro, o Doutor Eduardo Gonçalves Andrade, o Tostão, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira. Tostão, de 74 anos, recebeu a primeira dose em Belo Horizonte. O ex-jogador aguarda a segunda dose nos próximos dias, para ganhar a imunidade contra o vírus, que está matando milhares de pessoas no Brasil por dia. Tostão está no grupo de 72 a 74 anos, que esta semana começou a ser vacinado em BH. O horário de vacinação nos postos da capital são nesta sexta-feira, na capital mineira. é das 7h30 às 16h30 nos centros de saúde e nos postos extras, e de 8h às 16h30 nos postos drive-thru. A pessoa que vai ser imunizada precisa levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência e sempre estar com máscaras e manter o distanciamento social para evitar o contágio pelo coronavírus. Tostão tem 383 jogos e 245 gols pela Raposa entre 1965 a 1972, fazendo parte do time que colocou o Cruzeiro de vez entre os grandes do país com o título da Taça Brasil de 1966, quando derrotou o poderoso Santos de Pelé. Além de sucesso no time azul, foi campeão do mundo em 1970 com a Seleção Brasileira, considerada o maior time de todos os tempos.

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