Torrent pede 'tempo' no Flamengo e alerta: 'Parece que estamos em um ritmo muito mais baixo'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo entrou em campo para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro e conheceu a sua segunda derrota. Além do revés por 3 a 0 nesta quarta-feira, diante do Atlético-GO, no Estádio Olímpico, o Rubro-Negro carioca foi atropelado taticamente e apresentou diversas falhas ao longo da peleja.

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Após o confronto, Domènec Torrent, que já é alvo de cornetas por parte da torcida, justificou o duro golpe sofrido em Goiânia. Ele pediu "tempo" para afinar o trabalho e destacou o "ritmo muito mais baixo" que os rivais:

- Jogamos depois de 24 dias, parece que estamos na pré-temporada, um ritmo muito mais baixo, os outros em um ritmo mais alto, mas trabalharemos para fazer uma equipe vencedora. Certamente venceremos novamente. Eu preciso de tempo, os jogadores precisam de tempo. Não para jogar com Dome como técnico, mas para estarem melhor fisicamente, jogarem mais jogos e voltarem a vencer - falou Torrent, completando sobre a sequência de partidas:

- Não é normal. O Flamengo é vencedor, ganhou quase tudo. Eu sou vencedor. Não me lembro de perder dois jogos seguidos, mas acontece algumas vezes no futebol. Por quê? Porque as ligas não são as mesmas, algumas equipes fazem mais jogos que você, e não é fácil. Temos que ter mais ritmo, mais treinamentos e jogar em um ritmo alto. Estamos trabalhando duro para isso. Não é fácil. Todos os times estão muito bem preparados para vencer equipes como a do Flamengo.

Dome ainda destacou as nuances táticas desta noite (a mais criticada ocorreu por conta da opção de Rodrigo Caio na lateral direita para iniciar a partida):

- Não jogamos com quatro zagueiros: Rodrigo, Gustavo, Léo e Filipe. Um volante, dois meias e três atacantes. Começamos no 4-3-3 e na segunda parte no 4-2-3-1. Quando perdemos, perdemos todos. Não só um jogador. Perdemos o técnico e os jogadores. Eles ganharam a segunda bola, jogaram em um ritmo mais alto.