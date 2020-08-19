Torcida 'virtual' do Corinthians segue presente e estreia no Brasileirão

Crédito: Divulgação/Corinthians

O Corinthians faz sua primeira partida na Arena pelo Brasileirão-2020, nesta quarta-feira, às 21h30, diante do Coritiba, e o elenco continuará sentindo a presença da torcida 'virtual' nas arquibancadas. Apesar dos portões fechados por conta das consequências da pandemia de coronavírus, o Alvinegro encontrou, por meio da campanha “O Timão é a Sua Casa”, uma maneira de ter seus torcedores juntos durante a disputa da competição nacional.Assim como aconteceu nos jogos do Paulistão após a paralisação, o projeto permite que a torcida adquira fotos personalizadas que ficarão em exposição na Arena Corinthians até a reabertura dos portões ao público ou até o final de 2020. Dessa forma, os torcedores têm duas opções de interação: uma delas com a aplicação de fotos da torcida em um bandeirão e a outra em totens personalizados distribuídos nas cadeiras do estádio.

A ativação foi desenvolvida pela ESM Sports Business, empresa de marketing esportivo. Luiz Fernando Ferreira, CEO da ESM, explicou o conceito da ativação, que lembra o da campanha “O Timão é a sua Cara”, também provida pela empresa em parceria com o Timão durante a Série B, em 2008.

- Queremos trazer o torcedor para o jogo, com a segurança do isolamento social que o momento pede. O Corinthians sempre teve uma relação de muita proximidade e paixão com sua torcida, e acreditamos que essa presença - mesmo que por fotos - ajude o torcedor a apoiar o Timão, e faz com que o elenco veja que milhares de fãs seguem apoiando o clube - disse o executivo.O próprio goleiro Cássio é um dos participantes da ação. O ídolo alvinegro foi um dos compradores dos totens que destinou para os seus filhos: Felipe, de 5 anos, e Maria Luiza, de 2. Assim, os dois estão presentes nas arquibancadas da Arena enquanto o pai estará em campo defendendo a meta do time.

- É muito legal. A gente sabe o quanto é forte a torcida do Corinthians e, infelizmente, não vai ter torcida no retorno do futebol. Então, comprei o totem para ajudar o clube e também para fazer parte desse momento. Tenho uma identificação muito grande com o Corinthians, com a torcida, e essa ação faz com que estejamos sempre juntos. Quanto mais puder ajudar e estar envolvido nas ações, vai ser gratificante - afirmou o camisa 12.