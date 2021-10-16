Torcida, 'reforços' e Nene: o que observar no Vasco contra o Coritiba

Crédito: O Vasco espera repetir a sinergia com a torcida vista no jogo contra o Goiás (Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco encara o Coritiba neste sábado e precisa vencer o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da dificuldade, terá a torcida em São Januário para apoiar. E poderá contar com dois retornos para o jogo desta 30ª rodada.- Time sem Andrey: o retorno do meio-campista era esperado, mas um outro contratempo de saúde tirou o volante do jogo contra o Coritiba, neste sábado. Sem ele, a tendência é que o time que começou contra o Sampaio Corrêa se repita. Resta saber se será mais competente.

- Torcida: novamente a torcida do Vasco estará em São Januário. E novamente promete apoiar o time. Desta vez, o desafio é "apenas" o líder do campeonato.

- Léo Jabá: o ponta está novamente à disposição, após dois jogos fora de combate por lesão. Opção a mais para Fernando Diniz dar volume ao ataque.

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- Jhon Sánchez: o retorno de Jabá é notícia ruim para o ponta equatoriano, que também está de volta. Este após um jogo ausente. Será agora que ele estreia pelo Vasco?