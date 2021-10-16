Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Torcida, 'reforços' e Nene: o que observar no Vasco contra o Coritiba

Jhon Sánchez e Léo Jabá deverão ser opções para Fernando Diniz, enquanto Andrey seguirá fora e Nene tentará ser novamente decisivo no jogo que terá torcida inflamando a Colina...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 out 2021 às 10:00

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 10:00

Crédito: O Vasco espera repetir a sinergia com a torcida vista no jogo contra o Goiás (Rafael Ribeiro / Vasco
O Vasco encara o Coritiba neste sábado e precisa vencer o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da dificuldade, terá a torcida em São Januário para apoiar. E poderá contar com dois retornos para o jogo desta 30ª rodada.- Time sem Andrey: o retorno do meio-campista era esperado, mas um outro contratempo de saúde tirou o volante do jogo contra o Coritiba, neste sábado. Sem ele, a tendência é que o time que começou contra o Sampaio Corrêa se repita. Resta saber se será mais competente.
- Torcida: novamente a torcida do Vasco estará em São Januário. E novamente promete apoiar o time. Desta vez, o desafio é "apenas" o líder do campeonato.
- Léo Jabá: o ponta está novamente à disposição, após dois jogos fora de combate por lesão. Opção a mais para Fernando Diniz dar volume ao ataque.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- Jhon Sánchez: o retorno de Jabá é notícia ruim para o ponta equatoriano, que também está de volta. Este após um jogo ausente. Será agora que ele estreia pelo Vasco?
- Nene: o principal jogador do time, e que aproximou o Cruz-Maltino da luta pelo G4, perdeu um pênalti no último jogo. Será que vai conseguir ser novamente decisivo?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados