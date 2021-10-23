Torcida festeja e apoia jogadores do Vasco antes do embarque para Recife, para jogo contra o Náutico

Crédito: Carlos Gregório Jr. / Vasco

Na reta final da Série B, o Vasco segue em busca do acesso e subiu de produção com Fernando Diniz no comando. Diante disso, a torcida novamente mostrou apoio e fez uma festa no CT Moacyr Barbosa, antes da saída da delegação cruz-maltina. O elenco viaja na tarde deste sábado para Recife, onde enfrenta o Náutico, neste domingo, às 16h, nos Aflitos, pela 31ª rodada da competição.

A festa foi filmada e fotografada e ganhou as redes sociais neste sábado. Alguns jogadores foram carregados nos braços do povo como Nenê e Andrey. O primeiro tem muita identificação desde sua primeira passagem pelo clube e desde que voltou ajudou o time a reagir na campanha.

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O segundo, por sua vez, é cria da base do Gigante da Colina e conhece bem o clube de perto. O camisa 6 está recuperado de lesão e do mal-estar, que o tirou da partida contra o Coritiba, no último sábado. Além dele, o equatoriano Jhon Sánchez também está recuperado e deve ser relacionado para o duelo contra o Timbu.

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Outros jogadores que tiveram seus nomes gritados pelos torcedores foram Lucão, Leandro Castan, Cano e Riquelme. O jovem lateral-esquerdo também foi carregado por torcedores e tem encantados dentro de campo. Diante do Coxa, ele foi o melhor em campo com dribles, ousadia e muita ofensividade pela esquerda.

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