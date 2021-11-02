Torcida esgota ingressos para setor exclusivo do Flamengo na final da Libertadores

Os rubro-negros esgotaram, em poucas horas, todos ingressos disponíveis para o setor exclusivo para a torcida do Flamengo na final da Libertadores, no Estádio Centenario, contra o Palmeiras em 27 de novembro, que foram colocados à venda pelo clube, nesta segunda, apenas para sócios-torcedores.
A abertura da venda foi escalonada a partir de prioridades referentes aos planos e ao tempo de contribuição do sócio-torcedor. A carga de ingressos se esgotou após as aberturas das prioridades "0" e "1" - as duas primeiras.
Ainda há, contudo, a possibilidade do Flamengo receber nova carga de ingressos para a Tribuna Colombes, setor exclusivo da torcida. As entradas que já foram comercializadas foram correspondentes a 50% da capacidade do Estadio Centenario - a qual está liberada pelas autoridades no momento, mas que a Conmebol trabalha para aumentar.
Caso o Flamengo receba uma nova carga de ingressos, iremos retomar as vendas respeitando as prioridades já abertas.