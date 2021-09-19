Torcida em São Januário, defesa e atacantes: o que observar no Vasco contra o Cruzeiro

Crédito: Cano é um pilar do Vasco, e encerrou jejum de dez jogos contra o CRB (Rafael Ribeiro/Vasco

O primeiro jogo de Fernando Diniz em São Januário, como técnico do Vasco, tem muito mais coisas a serem observadas. Para além da urgência que o Cruz-Maltino tem de vencer e se colocar como postulante ao acesso, há detalhes a serem observados contra o Cruzeiro, neste domingo.- Riquelme: deve ser ele o substituto do suspenso Zeca. A ver como o promissor lateral-esquerdo vai encarar a pressão do momento atual do time.

- Cano: após dez jogos de jejum, o centroavante desencantou com um gol de calcanhar contra o CRB. O Vasco depende ofensivamente do artilheiro, ainda mais num clássico como o deste domingo.

- Daniel Amorim: o reserva imediato de Cano, que tem bom aproveitamento por minutos, está de volta após suspensão. Se o titular não for suficiente, a força poderá chegar do alto.

- Torcida: após um ano e meio, a arquibancada de São Januário não estará vazia. Serão somente mil pessoas, mas que poderão apoiar um time que precisa muito.

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