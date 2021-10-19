Torcida do Vasco supera a meta e arrecada mais de R$ 211 mil para a confecção da estátua de Dinamite

A torcida do Vasco demonstrou novamente o seu engajamento e superou as expectativas. A campanha para a confecção da estátua do ídolo Roberto Dinamite em São Januário alcançou o valor de R$ 211.110,08 (111%), número superior a meta estipulada de R$ 190 mil. As doações foram encerradas em um pouco mais de cinco horas na homenagem ao maior ídolo do clube.Após a campanha, os doadores irão receber as recompensas disponíveis de acordo com cada valor. Com isso, o artista plástico Mario Pitanguy irá confeccionar a estátua de Dinamite. Vale lembrar que ele também fez a homenagem a Ayrton Senna, instalada na praia de Copacabana.
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Em 2021, o craque completa 50 anos desde que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Gigante da Colina. Foi no dia 25 de novembro de 1971, diante do Internacional, quando o então garoto driblou quatro marcadores e estufou a rede do adversário. Na manhã seguinte, a manchete do Jornal dos Sports consagraria um apelido que entraria para a história do Vasco: Roberto Dinamite.
As recompensas oferecidas aos doadores incluem, além do certificado e do nome na homenagem, moeda exclusiva da campanha, pôster e camisa autografados por Dinamite, visita com Roberto ao ateliê onde a estátua está sendo esculpida e até mesmo uma miniatura da estátua. Confira como terminou a campanha ao clicar aqui.
- Isso vai ser uma estátua, mas ela vai estar viva. Meu recado, meu olhar, minhas pernas e meu coração é para dizer a vocês: muito obrigado. Vocês fazem e continuarão fazendo parte da minha vida. Até o dia em que eu for embora. Mas pode ter certeza que no coração do Roberto e que no coração de vocês nós vamos continuar vivos. E isso que vai representar e simbolizar tudo isso. O amor e o respeito por todos vocês. Obrigado, Vasco da Gama. Obrigado, torcedor vascaíno! - disse Dinamite em entrevista à VascoTV.
Confira as recompensas de cada valor
R$ 25 – terá direito a um certificado digital exclusivo.
R$ 100 – além do certificado digital, o doador vai receber uma moeda exclusiva, em comemoração aos 50 anos do primeiro gol da carreira de Roberto Dinamite.
R$ 350 – além do certificado e da moeda, o doador vai receber um pôster autografado por Roberto Dinamite.
R$ 500 – além do certificado e da moeda, o doador vai receber uma camisa retrô do título brasileiro de 1974 autografada por Roberto Dinamite com o patch comemorativo da campanha.
de R$ 1 mil – além do certificado e da moeda, o doador terá o nome gravado na base da estátua.
R$ 1,5 mil – além do certificado, da moeda e ter o nome gravado na base da estátua, o doador vai poder visitar o ateliê onde a estátua está sendo confeccionada acompanhado do Roberto Dinamite.
R$ 3 mil – além do certificado, da moeda e ter o nome gravado na base da estátua, visitar o ateliê acompanhado de Roberto Dinamite, o doador vai receber uma miniatura da obra que será confeccionada. Confira alguns feitos de Roberto Dinamite ao longo de sua carreira
– Jogador que mais vezes atuou pelo Vasco (1.110 jogos)– Maior artilheiro da história do Vasco da Gama (708 gols)– Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro (190 gols)– Maior artilheiro da história do Campeonato Estadual do RJ (279 gols)– Maior artilheiro da história de São Januário (184 gols)– Maior artilheiro da história dos confrontos do Vasco com seus principais rivais:– Vasco x Flamengo (27 gols x 19 gols de Zico)– Vasco x Fluminense (36 gols x 12 gols de Waldo)– Vasco x Botafogo (25 gols x 17 gols de Quarentinha)– Autor do gol mais bonito da história do Maracanã (1976)