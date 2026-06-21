Bishkek, a moderna capital onde herança soviética é destruída

O atual Museu Nacional de História do Quirguistão, em Bishkek, abrigava o Museu Lenin durante a era soviética Crédito: Getty Images

A capital do Quirguistão está no centro de um processo de apagamento de seu passado arquitetônico

Bishkek já perdeu vários grandes exemplos da arquitetura soviética, e outros monumentos também correm risco de destruição. Nos locais demolidos, avança uma intensa construção comercial.

Há alguns meses, o presidente do Quirguistão, Sadyr Japarov, participou da inauguração de um projeto planejado para abrigar 60 mil moradores, com custo estimado em US$ 3 bilhões (cerca de R$ 16,5 bilhões).

O local escolhido para a construção foi o terreno do antigo e lendário hipódromo soviético Ak Kula. Dizia-se que aquele era o ponto de encontro entre a cidade e a estepe, entre a modernidade e as tradições nômades.

Para alguns analistas, o Ak Kula simbolizava uma parte importante da identidade e da história do Quirguistão, pequena ex-república soviética localizada na Ásia Central

Construído em 1947, o complexo estava abandonado até então. No início da década de 2020, perdeu o status de patrimônio histórico e acabou demolido para dar lugar a um novo projeto.

Na prática, qualquer hipódromo ocupa uma vasta área urbana. Os argumentos a favor de destinar esse espaço a usos considerados mais eficientes e rentáveis são relativamente simples de compreender.

Mas a particularidade do novo complexo de Bishkek é que as estruturas únicas e reconhecíveis de Ak Kula, o conjunto de entrada, os edifícios administrativos e as arquibancadas, poderiam ter sido preservadas e integradas ao projeto como parte da história urbana e nacional.

E esse não é um caso isolado.

Nos últimos cinco anos, Bishkek perdeu ao menos nove edifícios históricos importantes, segundo estimativas de jornalistas e urbanistas.

A maior parte das construções demolidas seguia o estilo arquitetônico conhecido como "classicismo soviético" ou "arquitetura stalinista", em referência a Joseph Stalin (1878-1953), que governou a antiga União Soviética.

"Como seria a cidade sem esses edifícios?", questiona a premiada artista quirguiz Gulnara Musabai, de 71 anos. "Agora, vão derrubá-los e construir aqueles prédios todos iguais. Mais uma caixa de concreto armado e pronto", afirma Musabai.

O hipódromo Ak Kula seis meses antes de ser demolido Crédito: Anna Karamurzina

Cidade 'descartável'

A gráfica Erkin-Too, construída em 1931 e responsável pela publicação do primeiro jornal do Quirguistão, está entre os edifícios demolidos.

Em 2015, a gráfica perdeu o status de patrimônio histórico. O Ministério da Cultura do país afirmou que o prédio havia perdido seu valor arquitetônico, urbanístico e histórico-cultural e que não poderia ser restaurado.

Também foi demolido o edifício da Escola de Música Kurenkeev, a mais antiga do país, construída em 1939 e única instituição responsável pela formação de músicos profissionais.

Três monumentos icônicos também desapareceram, sem que houvesse uma justificativa clara para sua remoção. Entre eles estavam o mosaico "Recepção de Convidados", uma das fontes mais antigas de Bishkek no parque Oak, e o baixo-relevo na fachada do Teatro Dramático Russo Aitmatov.

A professora de arquitetura Aigul Nasirdinova afirma que esse tipo de tratamento dado aos edifícios históricos transforma Bishkek em uma "cidade descartável", que perde gradualmente a sua diversidade cultural.

"Cidades que se valorizam não destroem seus marcos arquitetônicos", diz Nasirdinova. Segundo a professora, essas construções "se acumulam como um capital que gerará retorno no futuro".

O arquiteto e especialista em planejamento urbano estratégico Aibek Sydykov concorda: "Falta compreender que uma identidade preservada é um ativo de longo prazo, capaz de trazer para a cidade, no futuro, muito mais benefícios por meio do turismo e da qualidade de vida do que uma expansão acelerada da construção civil".

"Precisamos deixar de tratar edifícios antigos como 'ruínas' ou um 'obstáculo ao progresso'. Na prática internacional, são construções emblemáticas que ajudam a criar a identidade de um lugar", acrescenta Sydykov.

"A cidade está perdendo seu DNA e se transformando em um conjunto de soluções padronizadas", afirmou o arquiteto e especialista em planejamento urbano estratégico Aibek Sydykov Crédito: Getty Images

A história perde espaço para os negócios

A Lei de Proteção aos Monumentos do Quirguistão estabelece que um bem tombado adquire esse status de forma permanente.

No entanto, o artigo 36 dessa lei prevê que a demolição e a reconstrução de patrimônios histórico-culturais podem ser autorizadas pelo governo "em caso de destruição repentina do monumento em consequência de desastre natural e diante do risco de perda de seu valor histórico, científico, artístico ou de outra natureza".

É justamente essa brecha legal que o governo e as comissões especiais do segmento utilizam para retirar de edifícios o status de patrimônio arquitetônico ou histórico.

Segundo Nasirdinova, as empresas da construção civil costumam ser as principais beneficiadas pela demolição de edifícios históricos. Muitos desses imóveis ficam na região central de Bishkek, uma área densamente urbanizada e com alguns dos metros quadrados mais caros da cidade.

"[Geralmente], os monumentos arquitetônicos pertencem ao Estado e não podem ser privatizados. Eles ficam na parte central da cidade e ocupam grandes áreas", explica Nasirdinova.

Mas, se um monumento desaba e é considerado irrecuperável, o terreno pode receber qualquer tipo de empreendimento. "Os monumentos arquitetônicos acabam perdendo para os interesses empresariais", afirma Nasirdinova.

Ativistas e analistas concordam que a corrupção é um dos fatores centrais por trás desse processo.

Segundo dados da Transparência Internacional (declarada pelo governo russo como "organização indesejável" e "agente estrangeiro"), o Quirguistão aparece de forma recorrente entre os países com piores resultados nesse aspecto.

Detalhes da arquitetura soviética na fachada do Teatro de Ópera de Bishkek Crédito: Getty Images

"Aqui prevalece uma lógica pragmática de lucro econômico de curto prazo. Infelizmente, dentro dessa visão, o valor do metro quadrado continua pesando mais do que o valor simbólico da história e da cultura", afirma Sydykov.

Nos últimos cinco anos, os projetos de construção cresceram de forma significativa no Quirguistão. O boom imobiliário se transformou em um dos principais motores do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país.

Nos últimos três anos, o PIB praticamente dobrou, passando de 1 trilhão de soms, moeda do Quirguistão, equivalente a cerca de US$ 11 bilhões (R$ 60,5 bilhões, mais ou menos equivalente ao PIB do Estado de Sergipe em 2023), para quase 2 trilhões de soms, cerca de US$ 22 bilhões (R$ 121 bilhões).

Segundo dados do governo, a economia do país cresceu 11% em 2025. No setor da construção civil, a expansão no ano passado superou 21%.

O DNA de Bishkek

Bishkek, então chamada de Pishpek, recebeu o status de cidade em 1878.

Até o início do século 20, era um assentamento formado principalmente por construções térreas. Os poucos edifícios de dois andares abrigavam órgãos administrativos ou residências de comerciantes ricos.

O principal desenvolvimento urbano da cidade ocorreu durante o período soviético.

Sydykov explica que a paisagem urbana de Bishkek é marcada pelo modernismo soviético e pela arquitetura do chamado "classicismo socialista" ou "classicismo soviétivo", corrente arquitetônica da União Soviética entre as décadas de 1930 e 1950.

"O Circo Estatal do Quirguistão, inaugurado em 1976, é um dos exemplos mais reconhecíveis do modernismo soviético na cidade. É um edifício circular com a característica cúpula em formato de 'disco voador'", afirma Sydykov.

Sydykov destaca que o que torna a arquitetura de Bishkek singular não são as chamadas "caixas soviéticas", mas o modernismo desenvolvido em Frunze — antigo nome da cidade — entre as décadas de 1960 e 1980.

"É uma adaptação do estilo internacional ao contexto local: brises para proteção solar, uso do concreto e ornamentos nacionais", explica Sydykov.

Um dos exemplos citados por ele é a Filarmônica Estatal T. Satyganov, do Quirguistão: "É uma sala de concertos monumental, com fachada expressiva, grandes formas geométricas típicas do modernismo pós-soviético e elementos decorativos em relevo", afirma Sydykov.

Por essas e outras razões, Sydykov defende: "Nossa tarefa é aprender a valorizar a história, em vez de vendê-la ao preço dos tijolos para sua demolição. O futuro de Bishkek está em sua singularidade, não em imitar megacidades sem personalidade".

E acrescenta: "A cidade está perdendo seu DNA e se transformando em um conjunto de soluções padronizadas".

Apagamento da herança soviética?

Tanto Japarov quanto seus aliados costumam usar a expressão "Novo Quirguistão", associada ao crescimento do PIB, ao desenvolvimento do turismo e também a reformas arquitetônicas.

Ao assumir a Presidência, em 2021, Japarov anunciou a necessidade de construir um novo edifício para a administração presidencial.

A inauguração oficial do novo complexo ocorreu em agosto de 2024. O prédio foi erguido no terreno onde antes funcionava o hotel Issyk-Kul, que também possuía status de patrimônio arquitetônico.

Na época, o porta-voz presidencial, Erbol Sultanbaev, respondeu às críticas de moradores e de integrantes da comunidade de arquitetos afirmando que a construção do novo edifício era uma questão de "prestígio" para o país.

"Quando visitamos países estrangeiros, sempre observamos com admiração seus complexos administrativos e sua arquitetura", disse Sultanbaev. "Esperamos que agora os visitantes de nossa república também nos olhem com a mesma admiração."

Nos últimos cinco anos, as autoridades gastaram dezenas de milhões de dólares na construção de novos edifícios administrativos.

A atenção dada aos símbolos nacionais também se refletiu na mudança da bandeira do país (que, embora não tenha sido radical, provocou reações divididas entre a população) e, em 2024, foi iniciado o processo de adoção de um novo hino nacional (atualmente, uma comissão especial continua analisando as propostas).

Em 14 de abril, durante uma viagem ao sul do país, Japarov também afirmou que, no próximo ano, todas as cidades e localidades do Quirguistão com nomes soviéticos ou russos terão suas denominações alteradas.

No entanto, mais tarde, o atual porta-voz presidencial, Askat Alagozov, afirmou que o chefe de Estado havia sido mal interpretado e que a medida dizia respeito apenas a uma proibição temporária de dar às vilas nomes de personalidades específicas.

Quando, no ano passado, um monumento de 23 metros dedicado a Vladimir Lenin foi derrubado em Osh, segunda maior cidade do Quirguistão, alguns especialistas passaram a afirmar que o país havia iniciado um processo de "desovietização" ou "apagamento da herança soviética".

Na época, tratava-se da maior estátua de Lenin da Ásia Central. A rua onde o monumento ficava também deixou de levar o nome do revolucionário que fundou a União Soviética

Ainda assim, bairros da capital do Quirguistão continuam com nomes soviéticos, e o monumento a Lenin permanece no centro da cidade.

Além disso, em seus discursos, Japarov segue mencionando "os fundadores do Estado, os heróis da União Soviética, os mestres da prosa e os heróis populares", sem excluir nenhum desses grupos.

Por isso, afirmar que o desmonte e a demolição da arquitetura soviética fazem parte de um programa ideológico seria, no mínimo, precipitado.

"O processo de 'desovietização' não está sendo conduzido de maneira consciente e estruturada no plano político no Quirguistão", afirma Elmira Abylbek, diretora do projeto de pesquisa histórica Esimde.

"Existem diferentes debates e narrativas, mas não em nível estatal. Continuamos sendo muito leais à antiga metrópole. Ao mesmo tempo, avançam processos de 'retorno a si mesmo', voltados para a preservação e o fortalecimento da língua, da cultura e da história", acrescenta.

"Não se trata necessariamente de um movimento de oposição a algo, muito menos de forma agressiva, mas de uma recuperação de nossa própria identidade."